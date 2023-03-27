На премаркете в понедельник 27 марта фьючерсы Уолл-стрит растут на новостях о Silicon Valley Bank. ФРС не сменила стратегии. Очередной момент "Х" наступит в конце этой недели, когда появятся данные по базовому ценовому индекс расходов на личное потребление.

По состоянию на 16.30 времени Астаны фьючерс на промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,45%, до 32 580 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 12 928 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 4 021,5 пункта.

А вот рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Настроения инвесторов, как во всем мире, так и в Азии довольно неоднозначны, поскольку все еще существуют опасения по поводу кризиса банковского сектора.

За минувшую неделю основные американские индексы выросли на 1,2 – 1,7%

В пятницу рынок перешел в рост, несмотря на опасения относительно ситуации в банковском секторе США и Европы.

Минувшая неделя оказалась довольно турбулентной для рынков. Во-первых, из-за краха Silicon Valley Bank, во-вторых, по причине оглашения новой ключевой ставки. Многие инвесторы уверовали, что ФРС может оставить ее без изменения, чтобы не давить на банковский сектор. Однако чуда не произошло, и в среду 22 марта рынок окрасился в ярко-красный цвет после опубликованного заявления FOMC (Federal Open Market Committee) о повышении ключевой банковской ставки в США на 25 базисных пунктов до 4,75 – 5,00% годовых.

Фото: finviz

Сильна оказалась экономика и рынок труда Штатов, выросло число рабочих мест, а инфляцию никак не удается обуздать.

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Кстати, в пятницу американский рынок к концу основных торгов вырос на 0,3 – 0,6%, хотя на премаркете и в начале основной сессии многие сектора уходили в минус.

Фото: finviz

По итогам всей прошедшей недели индексы также увеличились.



Dow Jones Industrial Average вырос на 1,2%.





S&P 500 стал дороже на 1,4%









Nasdaq Composite прибавил на 1,7%.











При этом S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе вторую неделю подряд.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США в марте увеличился до 53,8 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали незначительное снижение - до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об улучшении деловой активности в секторе. То есть, не хочет замедляться экономика.

Вот что по этому поводу думает известный финансовый аналитик, инвестбанкир, кандидат экономических наук Евгений Коган: "На повестке дня была ситуация в банковском секторе. По итогам Совета Минфин ограничился заверением, что финансовая система "остается прочной и устойчивой".

К слову, ранее председатель Федрезерва говорил, что начал использовать все необходимые инструменты: с начала марта баланс ФРС вырос на 394 млрд долларов. Печать и раздача денег – инструмент надежный и проверенный. Для спасения нескольких региональных банков хватит".

Но мы уже рассуждали на эту тему, когда с 20 марта заработало соглашение о своп-ликвидности доллара. То есть, теперь вместо заимствований на открытом рынке британские банки смогут идти напрямую в Центробанк Англии, а тот будет занимать у ФРС США.

Он будет работать таким же образом для банков еврозоны, Канады, Японии, Швейцарии и США.

Вопрос только в том, а не заработает ли опять печатный станок ФРС и не даст ли это новый импульс инфляции?



Евгений Коган также рассуждает, что корень проблем в том, что в эпоху нулевых ставок многие компании (и не только банки, и не только в США) брали на себя повышенные риски. Поэтому дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может готовить и другие "сюрпризы".

ФРС оказалась в патовой ситуации: между инфляцией и возможным нарастанием кризиса региональных банков.

В свою очередь старший финансовый аналитик Investing.com Джесси Коэн полагает, что что Пауэлл прекрасно справился со сложившейся ситуацией.

"Он заявил о своей решимости добиться снижения инфляции, при этом заняв более осторожную позицию относительно будущего изменения политики ввиду стресса в банковской системе. Однако, как я упоминал на прошлой неделе, ФРС рискует совершить большую ошибку, если она начнет смягчать политику слишком скоро, что приведет к новому усилению инфляционного давления". Джесси Коэн

Очередной момент истины наступит в пятницу 31 марта в 18.30 по времени Астаны, когда будут опубликованы февральские данные по базовому ценовому индекс расходов на личное потребление (PCE), на который предпочитает ориентироваться ФРС для оценки инфляции.

Пока аналитики сходятся во мнении что, прогноз для месячного базового PCE составляет 0,4% по сравнению с 0,6% в январе. Годовой показатель прогнозируется на уровне 4,3% по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце.