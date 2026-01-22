Казахстанцы стали есть больше конины: импорт мяса подскочил в два раза
Рекордные закупки
Как сообщают аналитики Первого кредитного бюро, с января по ноябрь 2025 года в страну было ввезено 3,8 тыс. тонн конины (включая свежее, охлажденное и замороженное мясо). Общая стоимость импорта составила 10,7 млн долларов.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатели выросли внушительно:
- в физическом выражении (тоннах) – на 100%;
- в денежном выражении – на 119%.
Нынешние объемы стали самыми высокими как минимум за последние 10 лет. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 году, но даже тогда цифры были ниже текущих: физический объем 2025 года превышает рекорд трехлетней давности на 12%, а денежный – на 17%.
Откуда везут мясо?
Главным поставщиком конины на столы казахстанцев в прошлом году стала Монголия. На эту страну пришлось 60% от общего веса поставок. За год импорт из Монголии вырос сразу в 3,6 раза.
Эксперты отмечают, что такая зависимость от одного поставщика нетипична для рынка: сопоставимая доля Монголии фиксировалась лишь однажды, в 2022 году.
Основная причина популярности импортного мяса – цена. Местные мясокомбинаты отдают предпочтение монгольскому замороженному сырью, которое обходится значительно дешевле отечественного продукта, что делает импорт выгодным для переработчиков.
Фото: Zakon.kz
Свое производство и смена вкусов
Интересно, что рост импорта происходит на фоне увеличения внутреннего производства. По предварительным данным, забой конины в Казахстане за 11 месяцев 2025 года составил 146,8 тыс. тонн (+5% к прошлому году). Поголовье лошадей также выросло на 10,8%, достигнув 3,8 млн голов.
Причину дисбаланса аналитики видят в изменении рациона населения. По данным Energyprom.kz, в 2025 году казахстанцы стали меньше есть говядину (–3%), баранину (–1%) и свинину (–2,8%). В то же время потребление конины выросло на 4,1%, достигнув 2,1 кг на человека. Спрос расширяется быстрее, чем успевают расти внутренние поставки, что и покрывается за счет импорта.
Мировой контекст
Согласно анализу Tradewheel.com, Казахстан прочно удерживает позиции на глобальной карте конины. В 2023 году мировое производство достигло 855 млн кг.
- 1 место: Китай (24–28% рынка, около 219 млн кг);
- 2 место: Казахстан (19–21% рынка, 167 млн кг);
- Далее следуют Монголия, Мексика и Россия.
В списке крупнейших мировых покупателей конины лидирует Италия (33% мирового импорта), где это мясо является частью кулинарных традиций. Также в топ покупателей входят Китай (для покрытия регионального дефицита), Бельгия и Япония, где блюда из конины считаются "сверхделикатесом". США также импортируют значительные объемы, но преимущественно для производства кормов для животных.
Таким образом, несмотря на статус второго производителя в мире, Казахстан вынужден наращивать импорт из–за более привлекательных цен у соседей и растущего аппетита собственного населения.
Отметим, что в Казахстане собираются включить конину в рацион школьников.