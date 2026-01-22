Казахстанцы стали есть больше конины: импорт мяса подскочил в два раза

Несмотря на статус одного из мировых лидеров по производству конины, Казахстан резко нарастил закупки этого мяса за рубежом. По итогам 11 месяцев 2025 года импорт удвоился, достигнув рекордных значений за последнее десятилетие, сообщает Zakon.kz.

Рекордные закупки

Как сообщают аналитики Первого кредитного бюро, с января по ноябрь 2025 года в страну было ввезено 3,8 тыс. тонн конины (включая свежее, охлажденное и замороженное мясо). Общая стоимость импорта составила 10,7 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатели выросли внушительно:

в физическом выражении (тоннах) – на 100%;

в денежном выражении – на 119%.

Нынешние объемы стали самыми высокими как минимум за последние 10 лет. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 году, но даже тогда цифры были ниже текущих: физический объем 2025 года превышает рекорд трехлетней давности на 12%, а денежный – на 17%.

Откуда везут мясо?

Главным поставщиком конины на столы казахстанцев в прошлом году стала Монголия. На эту страну пришлось 60% от общего веса поставок. За год импорт из Монголии вырос сразу в 3,6 раза.

Эксперты отмечают, что такая зависимость от одного поставщика нетипична для рынка: сопоставимая доля Монголии фиксировалась лишь однажды, в 2022 году.

Основная причина популярности импортного мяса – цена. Местные мясокомбинаты отдают предпочтение монгольскому замороженному сырью, которое обходится значительно дешевле отечественного продукта, что делает импорт выгодным для переработчиков.

Фото: Zakon.kz

Свое производство и смена вкусов

Интересно, что рост импорта происходит на фоне увеличения внутреннего производства. По предварительным данным, забой конины в Казахстане за 11 месяцев 2025 года составил 146,8 тыс. тонн (+5% к прошлому году). Поголовье лошадей также выросло на 10,8%, достигнув 3,8 млн голов.

Причину дисбаланса аналитики видят в изменении рациона населения. По данным Energyprom.kz, в 2025 году казахстанцы стали меньше есть говядину (–3%), баранину (–1%) и свинину (–2,8%). В то же время потребление конины выросло на 4,1%, достигнув 2,1 кг на человека. Спрос расширяется быстрее, чем успевают расти внутренние поставки, что и покрывается за счет импорта.

Мировой контекст

Согласно анализу Tradewheel.com, Казахстан прочно удерживает позиции на глобальной карте конины. В 2023 году мировое производство достигло 855 млн кг.

1 место: Китай (24–28% рынка, около 219 млн кг);

2 место: Казахстан (19–21% рынка, 167 млн кг);

Далее следуют Монголия, Мексика и Россия.

В списке крупнейших мировых покупателей конины лидирует Италия (33% мирового импорта), где это мясо является частью кулинарных традиций. Также в топ покупателей входят Китай (для покрытия регионального дефицита), Бельгия и Япония, где блюда из конины считаются "сверхделикатесом". США также импортируют значительные объемы, но преимущественно для производства кормов для животных.

Таким образом, несмотря на статус второго производителя в мире, Казахстан вынужден наращивать импорт из–за более привлекательных цен у соседей и растущего аппетита собственного населения.

Отметим, что в Казахстане собираются включить конину в рацион школьников.