Изнасилование 12-летней девочки в центре адаптации расследует полиция Усть-Каменогорска

Воспитатель насиловал детей в центре адаптации несовершеннолетних. Об этом рассказали общественники Усть-Каменогорска, получив видео от пострадавшей девочки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали общественники, они получили видео и аудио обращение от подростка. Девочка рассказала, что воспитатель понуждал ее к интиму за сигареты. Известно о насилии стало после того, как подросток покинула стены центра, передает Первый канал Евразия.

"На видео было сказано, что одна из воспитанниц, которой 12 лет вступала в половую связь, в сексуальные отношения, с одним из сотрудников данного центра. Мы сейчас хотим поднять хронологию за последний год найти всех, кто побывал в этом центре и уже проводить с ними работу тоже". Александра Талхигова, общественница

В полиции завели уголовное дело и начали расследование. Заявившая о насилии подросток находится под защитой государства, а воспитатель и директор центра адаптации несовершеннолетних отстранены от работы.

Кроме того, в городе начата внеплановая проверка всех во всех детских домах. Рабочая группа, куда вошли представители органов образования, здравоохранения, правопорядка и общественности, следят за прозрачностью расследования. Сейчас в этом центре адаптации временно живут более тридцати детей. С ними тоже проводят беседы.

В управлении образования региона отметили, что воспитатель, который находится под следствием, имеет большой стаж работы.

"Он уже имеет достаточно серьезный опыт работы, более 10 лет в детском доме. Только в ЦАНе (центре адаптации несовершеннолетних) он работает с 2014 года, никаких нарушений не замечалось, жалоб не было. Поэтому мы будем разбираться. Если вина будет доказана, то соответственно по все строгости закона человек должен понести наказание". Инесса Чернышева, руководитель управления образования

В Актау к пожизненному заключению приговорили мужчину за насилие над детьми. Апелляционная коллегия ужесточила вынесенный ранее приговор по жалобе потерпевшей стороны.