Троих несовершеннолетних из Центра адаптации разыскивают в Актобе

Фото: ДП Актюбинской области

8 декабря в полицию Актобе обратилась помощник воспитателя Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла". Она рассказала, что примерно в 23:00 трое воспитанниц центра разбили окно и сбежали, сообщает Zakon.kz.

Троих воспитанниц ищут наряды полиции и вололнтеры. Мырзакенова Манар Абайкызы 05.06.2006 г.р. Приметы; рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета: черная толстовка с капюшоном.



Тезекбаева Амина Иманкуловна 14.03.2006 г.р. Приметы; рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые. Особые приметы: На левом плече имеется родинка.

Дошонова Жулдызай Муратбеккызы 01.10.2006 г.р. Приметы рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч. Была одета: серая спортивная одежда. В полиции попросили всех, кто располагает информацией о месте нахождения несовершеннолетних позвонить по телефонам "102" или 8 771 785 10 58.

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