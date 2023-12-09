Троих несовершеннолетних из Центра адаптации разыскивают в Актобе
Фото: ДП Актюбинской области
8 декабря в полицию Актобе обратилась помощник воспитателя Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла". Она рассказала, что примерно в 23:00 трое воспитанниц центра разбили окно и сбежали, сообщает Zakon.kz.
Троих воспитанниц ищут наряды полиции и вололнтеры.
- Мырзакенова Манар Абайкызы 05.06.2006 г.р. Приметы; рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета: черная толстовка с капюшоном.
- Тезекбаева Амина Иманкуловна 14.03.2006 г.р. Приметы; рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые. Особые приметы: На левом плече имеется родинка.
- Дошонова Жулдызай Муратбеккызы 01.10.2006 г.р. Приметы рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч. Была одета: серая спортивная одежда.
В полиции попросили всех, кто располагает информацией о месте нахождения несовершеннолетних позвонить по телефонам "102" или 8 771 785 10 58.
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