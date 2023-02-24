К пожизненному заключению за изнасилование детей приговорили мужчину в Актау

Срок ранее осужденному жителю Актау ужесточили после жалобы пострадавшей стороны, сообщает Zakon.kz.

Апелляционная коллегия рассмотрела жалобу адвоката пострадавшей стороны и вынесла решение об ужесточении наказания для осужденного мужчины, передает КТК.

"Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пересмотрела по апелляционной жалобе адвоката законного представителя несовершеннолетних потерпевших приговор специализированного суда в отношении М. Ему назначено пожизненное лишение свободы". Пресс-служба облсуда Мангистау

Как сказано в материалах дела, осужденный был сожителем матери пострадавших детей. Он неоднократно совершал развратные действия, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Ранее, по решению суда первой инстанции, его приговорили к 25 годам лишения свободы. Но потерпевшие сочли приговор слишком мягким и подали жалобу.

В Казахстане выросло число преступлений против детей. В январе 2023 года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних. Это на 32% больше, чем в январе прошлого года, говорится в отчете Бюро национальной статистики.