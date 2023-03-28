Водитель фуры погиб в ДТП на трассе Актюбинской области
Фото: пресс-служба МВД РК
На трассе Самара-Шымкент столкнулись два большегруза. Водить одной фуры погиб на месте, сообщает Zakon.kz.
На 1001 км автотрассы Самара-Шымкент, на территории Актюбинской области, столкнулись два большегруза марок Mercedes и Volvo, передает пресс-служба МВД.
Водитель последней погиб на месте от полученных травм. Водитель Mercedes госпитализирован с травмами. Его автомобиль от столкновения загорелся.
В департаменте полиции региона начали расследование по факту аварии.
На трассе "Алматы-Оскемен" погибли три человека, еще двоих пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу в результате столкновения Toyota Camry и Kia Rio.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ