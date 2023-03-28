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Законодательство РК

Водитель фуры погиб в ДТП на трассе Актюбинской области

Водитель фуры погиб в ДТП на трассе Актюбинской области Фото: пресс-служба МВД РК
На трассе Самара-Шымкент столкнулись два большегруза. Водить одной фуры погиб на месте, сообщает Zakon.kz.
На 1001 км автотрассы Самара-Шымкент, на территории Актюбинской области, столкнулись два большегруза марок Mercedes и Volvo, передает пресс-служба МВД.

Водитель последней погиб на месте от полученных травм. Водитель Mercedes госпитализирован с травмами. Его автомобиль от столкновения загорелся.

В департаменте полиции региона начали расследование по факту аварии.

На трассе "Алматы-Оскемен" погибли три человека, еще двоих пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу в результате столкновения Toyota Camry и Kia Rio.

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Мария Мельникова
МВД РК Актюбинская область
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