Водитель фуры погиб в ДТП на трассе Актюбинской области

На трассе Самара-Шымкент столкнулись два большегруза. Водить одной фуры погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

На 1001 км автотрассы Самара-Шымкент, на территории Актюбинской области, столкнулись два большегруза марок Mercedes и Volvo, передает пресс-служба МВД.

Водитель последней погиб на месте от полученных травм. Водитель Mercedes госпитализирован с травмами. Его автомобиль от столкновения загорелся.

В департаменте полиции региона начали расследование по факту аварии.

На трассе "Алматы-Оскемен" погибли три человека, еще двоих пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу в результате столкновения Toyota Camry и Kia Rio.