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Кайрат Нуртас разозлил пользователей Казнета

Водитель Кайрата Нуртаса нарушил ПДД в Талдыкоргане: его оштрафовали Фото: pixabay
Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас прокатился по центральной площади в Талдыкоргане. Видео заинтересовало правоохранительные органы. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, водитель Mercedes оштрафован.

Видео с нарушениями ПДД было опубликовано на одной из страниц в Instagram.

"А вы проезжали на площади как Кайрат Нуртас?" — говорится в подписи к публикации.

Стоит отметить, что музыкант сам снял видео на свой телефон.

Комментаторы возмутились подобным поведением артиста:

  • правила ПДД и законы только для обычных людей?
  • понты и крутость проявляются не в нарушении ПДД, а в милосердии к окружающим;
  • пусть оштрафуют;
  • кто он такой, чтобы на площадь заезжать? Даже Токаев не заезжает;
  • каким бы ты знаменитым не был, нужно всегда оставаться человеком. И соблюдать правила.

В пресс-службе полиции Жетысуской области отметили, что водитель Mercedes-Benz действительно допустил в Талдыкоргане нарушение ПДД РК (движение запрещено).

Нуртас разозлил комментаторов

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

"В ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель автомашины был задержан на территории Алматы и привлечен к административной ответственности по ст.601 КРКоАП ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками")".Пресс-служба ДП Жетысуской области

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Анастасия Московчук
Нуртас Кайрат Талдыкорган
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