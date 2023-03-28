Кайрат Нуртас разозлил пользователей Казнета
Фото: pixabay
Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас прокатился по центральной площади в Талдыкоргане. Видео заинтересовало правоохранительные органы. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, водитель Mercedes оштрафован.
Видео с нарушениями ПДД было опубликовано на одной из страниц в Instagram.
"А вы проезжали на площади как Кайрат Нуртас?" — говорится в подписи к публикации.
Стоит отметить, что музыкант сам снял видео на свой телефон.
Комментаторы возмутились подобным поведением артиста:
- правила ПДД и законы только для обычных людей?
- понты и крутость проявляются не в нарушении ПДД, а в милосердии к окружающим;
- пусть оштрафуют;
- кто он такой, чтобы на площадь заезжать? Даже Токаев не заезжает;
- каким бы ты знаменитым не был, нужно всегда оставаться человеком. И соблюдать правила.
В пресс-службе полиции Жетысуской области отметили, что водитель Mercedes-Benz действительно допустил в Талдыкоргане нарушение ПДД РК (движение запрещено).
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
"В ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель автомашины был задержан на территории Алматы и привлечен к административной ответственности по ст.601 КРКоАП ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками")".Пресс-служба ДП Жетысуской области
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