Кайрат Нуртас разозлил пользователей Казнета

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас прокатился по центральной площади в Талдыкоргане. Видео заинтересовало правоохранительные органы. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, водитель Mercedes оштрафован.

Видео с нарушениями ПДД было опубликовано на одной из страниц в Instagram.

"А вы проезжали на площади как Кайрат Нуртас?" — говорится в подписи к публикации.

Стоит отметить, что музыкант сам снял видео на свой телефон.

Комментаторы возмутились подобным поведением артиста:

правила ПДД и законы только для обычных людей?

понты и крутость проявляются не в нарушении ПДД, а в милосердии к окружающим;

пусть оштрафуют;

кто он такой, чтобы на площадь заезжать? Даже Токаев не заезжает;

каким бы ты знаменитым не был, нужно всегда оставаться человеком. И соблюдать правила.

В пресс-службе полиции Жетысуской области отметили, что водитель Mercedes-Benz действительно допустил в Талдыкоргане нарушение ПДД РК (движение запрещено).

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области