Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле
Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский музыкальный исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал новое видео на странице в Instagram. Задумка артиста заинтересовала его многочисленную аудиторию, сообщает Zakon.kz.
В кадре можно увидеть, как исполнитель хита "Алматы түні" стоит на фоне своей машины в поле, затем приближается к камере, загадочно улыбаясь, а затем убегает.
Большинство комментаторов оставили отзывы в виде сердечек. Другие же поинтересовались, куда пропал артист и куда он направляется. Также у музыканта поинтересовались, где так пышно растет трава.
- Легенда.
- Огонь.
- Красавчик.
- Кайрат Нуртас – лучший! – добавили почитатели его таланта.
Ранее мама Кайрата Нуртаса показала, как отмечает день рождения за границей. Продюсер Гульзира Айдарбекова опубликовала трогательные видео из своего отпуска, который она проводит во Вьетнаме.
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