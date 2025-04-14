Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле

Известный казахстанский музыкальный исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал новое видео на странице в Instagram. Задумка артиста заинтересовала его многочисленную аудиторию, сообщает Zakon.kz.

В кадре можно увидеть, как исполнитель хита "Алматы түні" стоит на фоне своей машины в поле, затем приближается к камере, загадочно улыбаясь, а затем убегает.

Большинство комментаторов оставили отзывы в виде сердечек. Другие же поинтересовались, куда пропал артист и куда он направляется. Также у музыканта поинтересовались, где так пышно растет трава.

Легенда.

Огонь.

Красавчик.

Кайрат Нуртас – лучший! – добавили почитатели его таланта.

Ранее мама Кайрата Нуртаса показала, как отмечает день рождения за границей. Продюсер Гульзира Айдарбекова опубликовала трогательные видео из своего отпуска, который она проводит во Вьетнаме.