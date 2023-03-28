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Российского солдата обвинили в госизмене

российского военного привлекли к суду Фото: pixabay
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука. Его обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене, сообщает Zakon.kz.

Дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщает ТАСС.

В суде подтвердили поступление уголовного дела в отношении Трачука. Очередное заседание состоится 10 апреля.

О том, что обвиняемый Илья Трачук является военнослужащим, свидетельствуют данные гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, который в 2022 году дважды привлекал его к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

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