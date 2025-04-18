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Общество

Суд вынес приговор военному, злоупотребившему полномочиями

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 18:20 Фото: Zakon.kz
В военном суде Алматинского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении военного, обвиняемого в превышении власти, сообщает Zakon.kz.

По информации Военного суда, установлено, что в июне 2024 года подсудимый Т., командуя личным составом, преднамеренно нанес удар в живот военнослужащему срочной службы Ә., причинив легкий вред здоровью, с целью унижения его достоинства и демонстрации мнимого превосходства.

Вину подсудимого доказали показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертиз.

В качестве смягчающих обстоятельств признан возраст подсудимого и его ранее несудимость. Отягчающим обстоятельством учитывается нарушение им военной присяги.

Санкция части 1 статьи 451 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Подсудимый свою вину не признал. Представители потерпевших просили наказать подсудимого по всей строгости закона и возместить материальный ущерб.

Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы. В пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб в размере более 2 млн.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, правда ли, что Казахстан одолжил России военную технику для парада.

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Аксинья Титова
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