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Штангист Арапбай Нурасыл занял третье место в рывке на ЧМ-2023 среди молодежи

Тяжелая атлетика Бронза ЧА-2022 Фото: Instagram/wf_rk
Казахстанский тяжелоатлет Арапбай Нурасыл завоевал бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира в Албании. Он поднялся на третью ступень пьедестала почета в рывке, сообщает Zakon.kz.

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На помосте города Дуррес (Албания) стартовал юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Казахстан на этом первенстве представляют 11 спортсменов – 5 юношей и 6 девушек. В третий день соревнований первую медаль казахстанской сборной принес Нурасыл Арапбай, который завоевал "бронзу" в рывке среди штангистов в весовой категории до 67 кг. А по сумме двух упражнений молодой казахстанец поднял 266 килограммов (120+146) и занял 4-е место.

Тяжелая атлетика Бронза ЧМ-2023

Фото: Instagram/wf_rk

28 марта казахстанцы будут представлены в двух весовых категориях: до 73 кг – Ерасыл Саулебеков, до 59 кг – Алтынай Танибергенова. 

Завершится юношеский ЧМ-2023 по тяжелой атлетике 1 апреля.

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Куандык Шынасилов
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