Спорт

Казахстан взял первую медаль на юниорском ЧМ по таеквондо в Узбекистане

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 18:01 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по таеквондо отметилась первой медалью на юниорском чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). На третью ступень пьедестала поднялся Ерасыл Ерзат, сообщает Zakon.kz.

Таеквондист дошел до полуфинала в весовой категории до 48 кг. В этом раунде он уступил Аль-Юсуфи Фахаду, став в итоге бронзовым призером.

Добавим, что ЮЧМ продлится до 17 апреля.

Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты выступят на ЧМ в Ташкенте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
