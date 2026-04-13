Казахстан взял первую медаль на юниорском ЧМ по таеквондо в Узбекистане
Команда Казахстана по таеквондо отметилась первой медалью на юниорском чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). На третью ступень пьедестала поднялся Ерасыл Ерзат, сообщает Zakon.kz.
Таеквондист дошел до полуфинала в весовой категории до 48 кг. В этом раунде он уступил Аль-Юсуфи Фахаду, став в итоге бронзовым призером.
Добавим, что ЮЧМ продлится до 17 апреля.
Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты выступят на ЧМ в Ташкенте.
