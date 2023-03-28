Токаев подписал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан как члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств на основании решения глав государств Совета, принятого 12 ноября 2021 года в Стамбуле, создадут Тюркский инвестиционный фонд.

Целью Фонда является содействие экономическому развитию государств-участников ОТГ путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Функции и полномочия фонда:

оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли;

финансирование проектов, в частности, проектов микро-, малых и средних предприятий;

сотрудничество и финансирование совместно с международными и национальными финансовыми институтами и институтами развития, а также торговыми палатами и частными организациями;

поддержка расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей;

поддержка создания и модернизация физической и цифровой инфраструктуры, включая государственно-частное партнерство;

поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии и туризм;

финансирование проектов, способствующих развитию "зеленой экономики", путем инвестирования в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и охрану окружающей среды;

оказание помощи и финансовой поддержки для подготовки инвестиционных проектов, если это будет сочтено необходимым;

осуществление других видов деятельности и предоставление других услуг, которые могут способствовать достижению цели Фонда.

Соглашение предусматривает, что государства-участники ОТГ, которые не являются членами- учредителями, могут стать членами Фонда путем присоединения к документу.

Другие государства могут стать членами Фонда на условиях, которые будут определены Советом управляющих.

Ресурсы Фонда включают основной капитал и дополнительные взносы.

Капитал Фонда составляет 10 тыс. первоначальных акций, по 2 тыс. акций на каждого члена ОТГ, совокупная номинальная стоимость к оплачиваемой акции у каждой страны составляет 70 млн долларов, а совокупная номинальная стоимость к привлекаемой акции у каждого государства – 30 млн долларов.

После вступления в силу Соглашения члены-учредители подписываются на доли уставного капитала Фонда поровну.



Предусматривается, что каждый член вносит первоначальный платеж, относящийся к его оплаченным акциям, в течение 90 дней после инаугурационного заседания.

Президент Фонда назначается Советом управляющих на ротационной основе сроком на четыре года без продления и повторного назначения. Однако президент Фонда прекращает деятельность по решению Совета управляющих.

Порядок ротации определяется Советом управляющих, и в него входит первый президент Фонда.

При этом первый президент Фонда назначается Советом глав государств ОТГ сроком на четыре года без продления и повторного назначения.

Высшим руководящим органом Фонда является Совет управляющих.

Указ вводится в действие со дня его подписания.