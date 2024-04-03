Токаев назначил представителей в Тюркском инвестиционном фонде

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 апреля 2024 года "О представителях Республики Казахстан в Тюркском инвестиционном фонде", сообщает Zakon.kz.

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