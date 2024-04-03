Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев назначил представителей в Тюркском инвестиционном фонде

Токаев назначил представителей в Тюрском инвестиционном фонде, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 10:52 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 апреля 2024 года "О представителях Республики Казахстан в Тюркском инвестиционном фонде", сообщает Zakon.kz.

Представителями Республики Казахстан в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда назначены:

  • управляющим – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Байбазаров Нурлан Серикович;
  • заместителем управляющего – вице-министр финансов РК Кенбеил Даурен Маратович.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Читайте также

Условия осуществления отдельных видов деятельности Экспортно-кредитного агентства утвердили в Казахстане
Для Экспортно-кредитного агентства определили условия работы
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
В Казахстане разработали поправки, ужесточающие ответственность за вовлечение в азартные игры
В Казахстане разработали поправки в КОАП, ужесточающие ответственность за вовлечение людей в азартные игры
Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: