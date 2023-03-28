Назначен вице-министр финансов Казахстана

Абзал Бейсенбекұлы стал вице-министром финансов Республики Казахстан, рассказали в Минфине 28 марта, сообщает Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекұлы родился в 1985 году. Он окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.

С 2008 по 2010 годы работал экспертом Управления развития образования и науки Департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.

С 2010 по 2011 годы работал в Департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.

С 2011 по 2019 годы трудился в должности эксперта, консультанта, инспектора, заведующего сектора и заместителя заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С апреля 2019 года по март 2021 года занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.

С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.