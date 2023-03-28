Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назначен вице-министр финансов Казахстана

назначение, минфин Фото: gov.kz
Абзал Бейсенбекұлы стал вице-министром финансов Республики Казахстан, рассказали в Минфине 28 марта, сообщает Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекұлы родился в 1985 году. Он окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.

С 2008 по 2010 годы работал экспертом Управления развития образования и науки Департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.

С 2010 по 2011 годы работал в Департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.

С 2011 по 2019 годы трудился в должности эксперта, консультанта, инспектора, заведующего сектора и заместителя заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С апреля 2019 года по март 2021 года занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.

С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.

Читайте также

Токаев подписал корректировки в бюджет

Уволен завотделом социально-экономического мониторинга Администрации президента

Политолог рассказала, чего ожидать от нового состава Мажилиса

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления