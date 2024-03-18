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Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов

Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 18:52 Фото: primeminister.kz
Асет Турысов стал вице-министром финансов, сообщает Zakon.kz.
"Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначен на должность вице-министра финансов, с освобождением от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина. 

Асет Турысов родился 10 ноября 1987 года в Москве. 

Он окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби и университет "Нархоз". 

В разные годы работал инженером – системным администратором отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО "Казахтелеком",  управляющим директором РГП "Центр обслуживания населения", управляющим директором АО "Казпочта" и председателем правления АО "Национальные информационные технологии".

До назначения был вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. 

Ранее сообщалось, что 12 марта 2024 года Лауру Мерсалимову временно назначили вице-министром юстиции Казахстана.

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