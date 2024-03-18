Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов

Асет Турысов стал вице-министром финансов, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначен на должность вице-министра финансов, с освобождением от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Асет Турысов родился 10 ноября 1987 года в Москве.

Он окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби и университет "Нархоз".

В разные годы работал инженером – системным администратором отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО "Казахтелеком", управляющим директором РГП "Центр обслуживания населения", управляющим директором АО "Казпочта" и председателем правления АО "Национальные информационные технологии".

До назначения был вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Ранее сообщалось, что 12 марта 2024 года Лауру Мерсалимову временно назначили вице-министром юстиции Казахстана.

