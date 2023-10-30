Когда астанчанам восстановят подачу воды

Пресс-служба "Астана Су Арнасы" обозначила сроки подачи воды в столице, сообщает Zakon.kz.

Об этом они оповестили горожан через Instagram.

"Уважаемые потребители, сообщаем, что электроснабжение восстановлено. Специалисты "Астана Су Арнасы" уже начали процесс подключения насосов, и ожидается, что восстановление водоснабжения займет около 30 минут", – говорится в сообщении.

Частично вода уже есть в ряде районов.

Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Кроме того, "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице. Отметим, что подачу электричества восстановили во всех соцобъектах.