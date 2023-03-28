Владимир Путин наградил актрису театра имени Наталии Сац

Президент России Владимир Путин наградил мегазвезду, непревзойденную приму легендарного театра имени Наталии Сац, заслуженную артистку Казахской ССР, кавалера ордена "Парасат", кавалера ордена "Достық" ("Дружба") II степени Крымскую Валерию Георгиевну медалью Пушкина.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер ордена "Парасат", кавалер ордена "Достык" II степени, актриса Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац Валерия Крымская получила высокую государственную награду Российской Федерации с формулировкой "За плодотворную деятельность по сближению и обогащению культур наций и народностей".

Валерия Георгиевна Крымская преданно служит театру вот уже более пятидесяти лет. За это время ею сыграно со всей силой ее большого таланта и дарования множество ярких и запоминающихся ролей, многие из которых вошли в Золотую коллекцию легендарного театра.

Этой уникальной актрисе подвластны роли самого разного характера как драматического, так и комического жанра – во всех ее работах прослеживаются яркая индивидуальность и многогранный талант, который завоевал сердца вот уже нескольких поколений зрителей. Достаточно вспомнить о таких ее ранних ролях, как Любовь Шевцова – "Молодая гвардия", директор школы в "Свидании", мама Искры – "Завтра была война", Лара – "Доктор Живаго", и спектакли, в которых она занята в настоящее время, таких как: "Бременские музыканты", "Снежная королева", "Шесть блюд из одной курицы" и другие.

Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац

"Мы искренне рады, что яркий талант большой актрисы отмечен столь почетной наградой, и от всей души поздравляем нашу дорогую Валерию Георгиевну с заслуженной наградой. Желаем ей новых творческих побед, успешных и интересных проектов и большого творческого вдохновения!" — говорится в сообщении театра.