Театр имени Наталии Сац поставил спектакль "Руслан и Людмила" в год 225-летия Пушкина

В год 225-летия Пушкина на сцене Almaty Theatre легендарный театр имени Наталии Сац представил грандиозный спектакль "Руслан и Людмила", сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта "Неделя театра" впервые на сцене Almaty Theatre состоялся показ спектакля "Руслан и Людмила", лауреата Национальной премии UMAI-2023 в номинации "Лучшее художественное оформление спектакля".

Фото: театр имени Н. Сац

Постановка романтического фэнтези по одноименной поэме А.С. Пушкина была приурочена к 120-летию основательницы театра Наталии Сац и Году русского языка в странах СНГ, который отмечался в 2023 году по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Особенно актуально произведение мировой классики звучит и в год 225-летнего юбилея великого русского поэта.

Фото: театр имени Н. Сац

Спектакль нового поколения, в котором задействован практически весь звездный состав прославленной труппы легендарного Театра имени Наталии Сац, удивил и порадовал зрителей самых разных возрастов масштабностью и оригинальностью: впервые в истории отечественного детского театра были использованы новые видео технологии, световое оборудование, современный звук, средства компьютерной обработки музыки, искусственный интеллект для видеоряда, LED-экраны. Для спектакля изготовлены масштабные декорации, витражи ручной работы, написан авторский саундтрек, сшито более 130 эксклюзивных костюмов, создано большое количество украшений и реквизита - копья, мечи, кольчуги, обувь ручной работы.

Фото: театр имени Н. Сац

Режиссер спектакля Ирина Симонова, ученица легендарного режиссера заслуженного деятеля Казахстана и России Б.Н. Преображенского, известная своими постановками не только в Казахстане, создала современное, высокотехнологичное, увлекательное и яркое мультимедийное приключение о вечных ценностях – любви, дружбе, взаимовыручке. Ирина Симонова талантливо подчеркивает самобытность разных наций и народностей, одновременно демонстрируя универсальные ценности всего мирового сообщества и накопленный веками богатейший духовно культурный потенциал Казахстана в мировом культурном пространстве.

Фото: театр имени Н. Сац

В главных ролях – молодые талантливые актеры Арман Искаков и Жанель Сыздыкова.

В этот же день в фойе Almaty Theatre была представлена экспозиция костюмов театральных художников Владимира Пономарева и Гульшат Омаровой, а на мольбертах размещена историческая информация о Театре имени Наталии Сац и архивные фотографии.

Фото: театр имени Н. Сац

Кроме того, перед спектаклем состоялся блиц-лекторий на тему "Театр для детей – территория добра". Заведующая литературно-драматургической частью театра, филолог, доцент СПбГУП Татьяна Карамышева рассказала об истории создания легендарного театра для детей и юношества, о том, какое отношение к нему имели знаменитые режиссер Сергей Эйзенштейн, народная артистка СССР Вера Марецкая, народный артист СССР Николай Черкасов, драматург и сценарист Виктор Розов, народный артист КазССР Юрий Померанцев, заслуженный деятель науки КазССР Мухтар Ауэзов и многие другие, а также раскрыла некоторые секреты работы над постановкой спектакля "Руслан и Людмила".