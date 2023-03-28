Полицейский обманул бизнесмена на 49 тысяч долларов в Кокшетау

Замначальника управления полиции Кокшетау осужден за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Городской суд огласил приговор 27 марта, сообщает Zakon.kz.

Сотрудника полиции признали виновным в завладении обманным путем деньгами предпринимателя в сумме 49 700 долларов, подстрекательстве его к даче взятки за прекращение уголовного дела, расследуемого другим органом.



"Полицейского приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности", - рассказали в Антикоре.

Мужчину лишили права занимать должности на госслужбе, субъектах квазигосударственного сектора. Также его лишили специального звания - майор полиции. Приговор не вступил в законную силу.

14 января полицейского начальника судили за взятку от "короля трамадола" в Уральске.

