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Полицейский обманул бизнесмена на 49 тысяч долларов в Кокшетау

Полицейский обманул бизнесмена на 49 тысяч долларов в Кокшетау Фото: polisia.kz
Замначальника управления полиции Кокшетау осужден за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Городской суд огласил приговор 27 марта, сообщает Zakon.kz.

Сотрудника полиции признали виновным в завладении обманным путем деньгами предпринимателя в сумме 49 700 долларов, подстрекательстве его к даче взятки за прекращение уголовного дела, расследуемого другим органом.

"Полицейского приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности", - рассказали в Антикоре.

Мужчину лишили права занимать должности на госслужбе, субъектах квазигосударственного сектора. Также его лишили специального звания - майор полиции. Приговор не вступил в законную силу.

14 января полицейского начальника судили за взятку от "короля трамадола" в Уральске. 

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