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Шавкату Рахмонову подарили скакуна в Астане

боксер Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
У знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (17-0) в эти дни очень плотный график встреч и разных мероприятий. После победы над американцем Джеффом Нилом имя спортсмена звучит почти везде и ему делают разные презенты, одним из которых стал скакун, сообщает Zakon.kz.

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Традиционный подарок в виде скакуна был дарован Шавкату Рахмонову столичными любителями конного спорта. По казахским обычаям коня могут подарить в особо значимых случаях в знак уважения и почтения, с пожеланием удачи и достатка.

График своих мероприятий "Номад" начал в Астане со встречи с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Президент поздравил Рахмонова с пятой досрочной победой на турнире UFC, и пожелал ему достигнуть новых вершин на спортивных аренах мира. 

UFC Встреча Астана

Фото: akorda.kz

Шавкат Рахмонов находится в отпуске, после очередной досрочной победы в UFC. Последний раз казахстанский боец заходил в октагон 5 марта, когда победил американца Джеффи Нила удушающим приемом. Будущим соперником "Номада" хотят назначить еще одного американца - Белала Мухаммада. 


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