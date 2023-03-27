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Токаев пожелал бойцу Рахмонову добиться новых высот

Токаев пожелал бойцу Рахмонову добиться новых высот Фото: akorda.kz
27 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе, а также пожелал казахстанскому бойцу добиться новых высот в спортивной карьере.

"Воля к победе и успех таких сильных спортсменов, как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрастающее поколение, побуждают молодежь вести здоровый образ жизни", - отметил глава государства.
Токаев пожелал бойцу Рахмонову добиться новых высот

Фото: akorda.kz

В свою очередь Шавкат Рахмонов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

Также боец заверил президента, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны.

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5 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 285 состоялась схватка в полусреднем весе между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом. Казахстанский файтер победил своего соперника удушающим приемом в третьем раунде. Таким образом, Рахмонов одержал семнадцатую победу в своей профессиональной карьере, все досрочно, и до сих пор остается непобежденным.

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7 марта стало известно, что Шавкат Рахмонов после победы над американцем Джеффом Нилом поднялся на шестое место в новом рейтинге UFC. Перед казахстанцем расположились Камару Усман, Колби Ковингтон, Хамзат Чимаев, Белал Мухаммад и Гилберт Бернс.

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А в середине марта министр спорта и культуры РК Асхат Оралов отметил, что Шавкат Рахмонов получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам.

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Шавкат Рахмонов Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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