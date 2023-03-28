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Скончался известный казахстанский музыкант Николай Миклошич

Скончался известный казахстанский музыкант Николай Миклошич Фото: Facebook/Николай Миклошич
В Алматы скончался казахстанский музыкант, участник рок-группы "РХН" Николай Миклошич, сообщает Zakon.kz.

О трагедии на странице в Facebook написала его супруга, Джулия Миклошич.

Ему было 69 лет.

"Дорогие друзья, после тяжелой болезни не стало нашего дорогого музыканта, Коли Миклошич. Какой это был человек, вы сами знаете", — написала она.

Также она сообщила место и дату прощания с артистом.

Гитарист-виртуоз Николай Миклошич в 70-80-е годы был участником знаменитой в Алматы рок-группы "РХН" (аббревиатура от "русский, хорват, немец").

Кроме того, работал в ансамбле "Гульдер" и вел активную музыкальную деятельность.

Позже он создал группу Mikloshich group, в составе которой также играли брат Владимир Миклошич (гитарист A’Studio), Андрей Мисин и Вилли Франк.

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