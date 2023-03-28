Магомед Адиев высказался о победе над Данией и перспективах российского футбола

Наставник казахстанской сборной по футболу Магомед Адиев в эти дни нарасхват журналистами разных изданий после исторической и сенсационной победы над Данией в отборочном раунде Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Как уже известно, 26 марта подопечные Магомеда Адиева, уступая датчанам по ходу встречи 0:2, фантастическими усилиями сумели переломить ход поединка и впервые выиграть у одной из знаменитых команд Европы – 3:2. Секретами победы над чемпионами Европы-1992, а также другими мыслями развития футбола поделился Магомед Мусаевич в интервью изданию "СЭ". В частности, он посоветовал россиянам не переходить из УЕФА в Азию.

– Пропустили два гола от датчан в первом тайме, что дальше помогло вашим игрокам?



– Самый главный мой посыл заключался в том, что не все так мрачно. Нам надо было просто забить один гол, и все бы наладилось, мы бы вернулись в игру. Так и произошло. После гола с пенальти "Бахи" я подумал: вот и наступает перелом, можем додавить датчан. Просто возникло ощущение, что в концовке матча у нас еще обязательно появятся моменты и их надо использовать.





Фото: kff.kz

– Какую тактику избрали на второй тайм?



– Произвели замену и сделали некоторые перестановки. После перерыва освободили от черновой работы Зайнутдинова, чтобы он экономил силы и демонстрировал свои козыри в созидании моментов. Освободили его от оборонительных действий, понимали, идем на риск. А что нам оставалось? Надо было как-то реагировать. Рады, данный риск оправдался. Баха надежен, универсален, способен закрыть любую позицию, он ценный актив для тренера.

– Некоторые говорят, что вам повезло с пенальти. Если бы не этот 11-метровый удар, вы бы не смогли показать такой результат.



– Что касается скептиков, они всю карьеру меня преследуют (улыбается). Когда мы побеждали словаков в Лиге наций, некоторые эксперты тоже говорили, что нам повезло. С ними не поспоришь, это их мнение. Пусть считают, что и в этот раз нам повезло. Я по этому поводу не парюсь.





– Гол-красавец Асхата Тагыбергена можно смотреть бесконечно. Ожидали от него этот удар?



— Эффектный гол, да еще и такой нужный. Не каждый день можно так удачно попасть в цель. Ему надо отдать должное. У Асхата поставлен удар, он не боится бить со средней дистанции. В чемпионате Казахстана Тагыберген нередко забивает издали.

– Как оцените игру защитника "Зенита" Нуралы Алипа?

– Это наш основной защитник, без него сборная Казахстана играет по-разному. Алип здорово ведет единоборства, у него неплохая скорость. Он уже получил большой опыт, тренируясь в составе питерской команды с такими мастерами. Сейчас он готов к следующему шагу, матчи за сборную это показывают. Если Нуралы не будет получать достаточного игрового времени в "Зените", думаю, станет рассматривать вариант с арендой в другую команду.





Фото: kff.kz

– Перед игрой с Данией у вашей команды был ряд поражений. Как удается настраивать игроков в ответственные моменты?



– Все проверяется на опыте. Мы недавно уступили в товарищеских матчах Узбекистану, ОАЭ. А до этого крупно проиграли в Лиге наций Азербайджану, несмотря на то, что та игра турнирного значения уже не имела. В первом туре Евро-2024 проиграли Словении. И вот после этой игры увидел, что ребята очень злы, они были уверены, что не заслужили такого результата. Очень хотели реабилитироваться. Лично я понял, что нашу команду поражениями не расколоть. Подопечные, несмотря ни на что, в поединке, с любым соперником хотят быть конкурентоспособными, не пасуют перед более статусными сборными. Когда я занял эту должность, сразу понял, что парни умеют играть в футбол, обладают определенным мастерством. Самое главное, у этой сборной большое сердце и характер. Просто надо было как-то затронуть эти струны, подобрать нужные слова, методы. Парни прониклись нашими тренерскими идеями, поверили в себя.





Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official

– Кто из ваших российских коллег поздравил вас с победой?



– Станислав Черчесов стабильно делает это. Он поздравлял меня после побед в Лиге наций, написал сообщение и сейчас "С победой, мой друг". Огромное за это спасибо. Очень приятно!

– Россия лишена отборочных игр на Евро-2024. Что нам делать? Вступать в азиатскую конфедерацию?



– Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится. Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Когда? В любом случае, кажется, России не стоит вступать в азиатскую конфедерацию.

– Советуете подождать?

– Да. Самое главное – не терять времени, а готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные турниры.