Подготовка к ЕНТ: почему нельзя ругать и запугивать ребенка

До ЕНТ осталось совсем немного времени, и у многих родителей нервы на пределе. Им кажется, что от этого дня будет зависеть вся жизнь их детей. Zakon.kz узнал, как справиться с волнением самому и правильно помочь ребенку подготовиться к экзаменам.

Выпускные экзамены – важный этап в жизни всей семьи, а не только детей, поэтому общее волнение понятно и естественно. Психологи предупреждают о негативном сценарии для тех родителей, чья эмоциональная реакция на происходящее чрезмерна. Оставшегося времени будет недостаточно для того, чтобы ребенок набрал максимальное количество баллов, учась одиннадцать лет на твердую тройку.

Поэтому лучше всего принять данность, успокоиться и искать пути решения. Например, отказаться давить на ребенка, чтобы он учил математику, если она дается ему тяжело, и переключиться на те предметы, с которыми ему проще справляться. Потеряв баллы в одном предмете, наверстать их можно в других. Тем более, что при выборе будущей специальности лучше исходить из способностей детей, а не сиюминутной моды на профессию.

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Какие установки родителей вредят детям

Психологи считают, что каждый ребенок подсознательно стремится быть для своих родителей идеальным. Сейчас много пишут о безусловной любви – любви родителей, которые не выдвигают условия своим детям, и в данном случае об этом стоит помнить. Установка: я буду тебя любить, если ты сдашь ЕНТ на 100 баллов и поступишь в институт на бюджет, зачастую приводит к обратным результатам. Ребенку установлена высокая планка для получения любви и одобрения со стороны родителей, он очень хочет ее достичь, но не может в силу своих способностей и страха. Ему страшно, что ничего не получится и мама или папа не будут его любить. Не получить одобрение и любовь для него очень страшно, а страх не только лишает человека способности мыслить рационально, но, что хуже, парализует волю.

Психологи рекомендуют идти от обратного: дать ребенку понять, что его не перестанут любить при любом результате ЕНТ, и, если что-то пойдет не так, то семья не оставит его один на один с проблемой, а все вместе будут искать выход.

Подобный подход успокоит ребенка, страх, отнимавший силы и парализующий волю, уйдет, и у него появятся силы и желание заниматься и добиваться хорошего результата. Конечно, дети бывают разные, но зачастую запугивание только вредит.

Почему завышенные ожидания родителей вредят детям

Дети умеют удивительным образом угадывать состояние своих родителей, как принято говорить, считывать информацию. Завышенные ожидания означают, что от ребенка ждут больше, чем он способен сделать. Дети разные – одним не даются точные предметы, а у других природные способности, к сожалению, ограничены. Видя ожидания своих родителей, школьник начинает нервничать, понимая, что со сверхзадачей ему не справиться, а на другое родители не согласны. К тревожности добавляется растерянность и плохой сон. Как результат – многочасовое сидение над книжками и тестами эффекта не дает. В этих случаях психологи рекомендуют родителям снизить планку и исходить из реальных способностей ребенка.

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Особенности нервной системы

Каждый человек наделен индивидуальными особенностями и нервной системой. Кого-то, как говорят, ничем не прошибешь, а для кого-то выпускной экзамен – серьезный стресс, порождающий сковывающий страх. Родителям необходимо учитывать индивидуальность своих детей, ребенка с подвижной нервной системой лучше показать врачу, чтобы тот подобрал легкие успокоительные средства. К слову, родителям визит к неврологу тоже не помешает – и им, и детям больше помогут стальные канаты вместо нервов, чем суетливая тревожность и постоянное беспокойство.

По мнению психологов, важно отличать два подхода к подготовке к выпускным экзаменам: напряженно учить и качественно подготовиться. Напряжение при подготовке далеко не всегда дает хороший результат, потому что, как правило, все сводится к заучиванию. Качественный подход заключается в иной системе обучения – ребенку нужно объяснить материал, чтобы он его понимал и научился разбираться в теме. Это даст ему нужную свободу во время экзаменов, он будет способен ориентироваться и отвечать на те вопросы, которые ему при репетиции в тесте не встречались.

Как подготовка к экзаменам готовит к новой жизни

Специалисты видят за организацией процесса подготовки к выпускным экзаменам приобретение детьми важных навыков, которые помогут им в дальнейшей жизни. Прежде всего это умение планировать и самодисциплина. Оба навыка считаются ключевыми для тех, кто намерен сделать хорошую карьеру. В период подготовки к ЕНТ это можно показать на схеме: известна дата экзаменов, объем сведений, которые нужно вспомнить или повторить, и результат, к которому нужно стремиться, и реально оценивать свой уровень подготовки.

Следовательно, ему необходимо выстроить для себя стратегию: когда – в каком объеме – и по каким предметам ему необходимо восполнить недостающие знания. Если снова речь идет о сложностях с математикой, то неплохо подсказать ребенку, куда будет лучше направить свои силы. Психологи говорят, что универсальной модели не существует. Все дети разные, и некоторым из них может понадобиться участие взрослых, к примеру, вместе составить график, задавать ему наводящие вопросы, чтобы он смог увидеть, куда стоит направить свое внимание и т. д. Но важно чувствовать грань, когда родительская помощь и участие необходимы, и в каком виде это стоит делать, а когда напоминания, расспросы и вопросы превращаются в гиперопеку и давление.