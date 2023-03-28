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Законодательство РК

В Казахстане расширили список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю

в Казахстане изменился список наркотических и психотропных средств Фото: ДП Астаны
Постановлением правительства Казахстана от 20 марта 2023 года внесены изменения и дополнения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что каннабис (конопля) относится к наркотическим средствам как в высушенном, так и в невысушенном виде.

В раздел "Наркотические средства" добавлены: Изотонитазен, Кротонилфентанил, Циклопропилфентанил, Акрилоилфентанил (акрилфентанил), Фуранилфентанил, Тетрагидрофуранилфентанил, U-47700, МТ-45, AH-7921.

Раздел "Психотропные вещества" пополнили: Этизолам, Трамадол, Кетамин.

Список прекурсоров также изложен в новой редакции. Дополнения внесены в Сводную таблицу об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте к небольшим, крупным и особо крупным размерам.

В новой редакции изложена таблица "Размеры незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам".

Постановление вводится в действие с 7 апреля 2023 года.

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