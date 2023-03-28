На юге – гроза, на севере – гололед: прогноз погоды в Казахстане на 29 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на западе, севере, юге РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

Как отметили синоптики, на остальной территории страны под влиянием поля повышенного давления сохраняется преимущественно погода без осадков.

По республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге – гроза, на севере – гололед.





"В ближайшие сутки на большинстве рек юго-востока и востока страны, также на равнинной территории республики ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – рассказали в РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозами осадков возможно повышение уровней воды на горных реках юга и юга-востока.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +12+14°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +21+23°С.

В Шымкенте – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.