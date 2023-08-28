Дождь, мокрый снег: прогноз погоды в Казахстане на 29 августа

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди, на юго-востоке в горных районах – дождь, мокрый снег с грозами, со шквалистым ветром, возможен град.





"На западе, севере, северо-западе РК ожидается сильный дождь. На западе, севере, юго-востоке страны –туман", – рассказали синоптики.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.