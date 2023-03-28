Для казахстанских священнослужителей разработали инструкцию по организации защиты от террористов

МИОР РК разработал инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов (культовых зданий (сооружений), уязвимых в террористическом отношении, функционирующих в сфере религиозной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Инструкция распространяется на культовые здания (сооружения), рассчитанные на одновременное пребывание 200 и более человек. При этом она не распространяется на духовные (религиозные) организации образования.

Антитеррористическая защищенность культовых зданий обеспечивается созданием условий, направленных на:

обнаружение признаков подготовки или совершения актов терроризма, что достигается принятием мер по контролю за обстановкой на предмет выявления подозрительных лиц и предметов;

предупреждение и пресечение попыток совершения актов терроризма на территории культовых зданий (сооружений), что достигается принятием мер по:

- уточнению характера и специфики возможных угроз террористического характера;

- моделированию наиболее вероятных сценариев террористических угроз и разработке соответствующих алгоритмов реагирования на них;

- определению возможных причин и условий, способствующих совершению акта терроризма и их устранение;

- организации постоянного контроля за установленным порядком доступа посетителей и транспортных средств;

- формированию культуры безопасности и антитеррористического сознания у священнослужителей и персонала культовых зданий (сооружений);

- контролю всех мероприятий, которыми обеспечивается антитеррористическая безопасность;

минимизацию и ликвидацию последствий возможных террористических угроз на культовых зданиях.

Предусматривается, что антитеррористическую защищенность культовых зданий организует руководитель религиозного объединения, их филиалов и представительств, или использующих культовые здания на ином законном основании.



Профилактические и учебные мероприятия проводятся индивидуально или с группой священнослужителей и персонала культового здания в виде инструктажей и занятий (практические и теоретические).

Мероприятия направлены на то, чтобы обучить священнослужителей и персонал культового здания действиям по выявлению подозрительных лиц и предметов, действиям в условиях совершения или угрозы совершения акта терроризма по предотвращению или минимизации ущерба, способам защиты от его последствий, безопасной и своевременной эвакуации посетителей, священнослужителей и персонала.



В ходе практических мероприятий отрабатываются действия священнослужителей и персонала культового здания:



по проведению безопасной и беспрепятственной эвакуации;

в случае угрозы акта терроризма;

при обнаружении на территории культового здания подозрительных лиц и предметов, а также иных сценариев совершения актов терроризма.

Предусматривается, что практические и теоретические мероприятия проводятся не реже одного раза в год. По характеру и времени проведения инструктаж подразделяется на плановый и внеплановый.

Плановый инструктаж проводится не реже одного раза в год.

Внеплановый инструктаж проводится руководителями или иными должностными лицами религиозных объединений, их филиалов и представительств, или использующих культовые здания на ином законном основании, либо представителями государственных органов, задействованных в проводимых учениях, тренировках и экспериментах в случаях:

когда культовое здание находится на территории, где введен уровень террористической опасности;

наличия информации о возможной угрозе совершения акта терроризма;

подготовки к учениям, тренировкам, экспериментам.

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой священнослужителей и персонала. Содержание внепланового инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Инструкция также предусматривает, что при первичном отнесении культового здания к уязвимым в террористическом отношении, его руководитель принимает меры к разработке паспорта антитеррористической защищенности культового здания в течение 45 дней после получения соответствующего уведомления о включении культового здания в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении.

При этом паспорт является документом, содержащим информацию с ограниченным доступом и при его разработке необходимо соблюдать требованиями законодательства, предъявляемыми к информации с ограниченным доступом.

Паспорт подлежит корректировке в случае изменения:

прав собственности;

руководителя религиозного объединения, их филиалов и представительств, или использующих культовые здания (сооружения) на ином законном основании;

наименования культового здания;

основного предназначения культового здания;

общей площади и периметра культового здания, застройки прилегающей территории или после завершения капитального ремонта, реконструкции здания и инженерных систем, если были произведены изменения в конструкции.

Изменения вносятся в течение 20 рабочих дней после возникновения оснований для корректировки.

Паспорт подлежит полной замене:

не реже одного раза в 5 лет;

в случае внесения корректив в более чем половину пунктов текста паспорта.

Согласно инструкции, культовые здания оснащаются системой оповещения и системой видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения устанавливается в целях ведения наблюдения за обстановкой в культовом здании и на его территории, а также визуального подтверждения факта несанкционированного проникновения, оценки ситуации и фиксирования действий нарушителей.

В документе подробно прописан алгоритм действий священнослужителей и персонала при возникновении угрозы совершения акта терроризма в здании и на прилегающей к нему территории, а также при обнаружении подозрительного предмета, поступления угрозы по телефону или в письменном виде, а также при вооруженном нападении и захвате заложников, при стрелье или взрыве, атаке террористов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 апреля.



