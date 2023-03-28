Для казахстанских священнослужителей разработали инструкцию по организации защиты от террористов
Инструкция распространяется на культовые здания (сооружения), рассчитанные на одновременное пребывание 200 и более человек. При этом она не распространяется на духовные (религиозные) организации образования.
Антитеррористическая защищенность культовых зданий обеспечивается созданием условий, направленных на:
- обнаружение признаков подготовки или совершения актов терроризма, что достигается принятием мер по контролю за обстановкой на предмет выявления подозрительных лиц и предметов;
- предупреждение и пресечение попыток совершения актов терроризма на территории культовых зданий (сооружений), что достигается принятием мер по:
- уточнению характера и специфики возможных угроз террористического характера;
- моделированию наиболее вероятных сценариев террористических угроз и разработке соответствующих алгоритмов реагирования на них;
- определению возможных причин и условий, способствующих совершению акта терроризма и их устранение;
- организации постоянного контроля за установленным порядком доступа посетителей и транспортных средств;
- формированию культуры безопасности и антитеррористического сознания у священнослужителей и персонала культовых зданий (сооружений);
- контролю всех мероприятий, которыми обеспечивается антитеррористическая безопасность;
- минимизацию и ликвидацию последствий возможных террористических угроз на культовых зданиях.
Предусматривается, что антитеррористическую защищенность культовых зданий организует руководитель религиозного объединения, их филиалов и представительств, или использующих культовые здания на ином законном основании.
Профилактические и учебные мероприятия проводятся индивидуально или с группой священнослужителей и персонала культового здания в виде инструктажей и занятий (практические и теоретические).
Мероприятия направлены на то, чтобы обучить священнослужителей и персонал культового здания действиям по выявлению подозрительных лиц и предметов, действиям в условиях совершения или угрозы совершения акта терроризма по предотвращению или минимизации ущерба, способам защиты от его последствий, безопасной и своевременной эвакуации посетителей, священнослужителей и персонала.
В ходе практических мероприятий отрабатываются действия священнослужителей и персонала культового здания:
- по проведению безопасной и беспрепятственной эвакуации;
- в случае угрозы акта терроризма;
- при обнаружении на территории культового здания подозрительных лиц и предметов, а также иных сценариев совершения актов терроризма.
Предусматривается, что практические и теоретические мероприятия проводятся не реже одного раза в год. По характеру и времени проведения инструктаж подразделяется на плановый и внеплановый.
Плановый инструктаж проводится не реже одного раза в год.
Внеплановый инструктаж проводится руководителями или иными должностными лицами религиозных объединений, их филиалов и представительств, или использующих культовые здания на ином законном основании, либо представителями государственных органов, задействованных в проводимых учениях, тренировках и экспериментах в случаях:
- когда культовое здание находится на территории, где введен уровень террористической опасности;
- наличия информации о возможной угрозе совершения акта терроризма;
- подготовки к учениям, тренировкам, экспериментам.
Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой священнослужителей и персонала. Содержание внепланового инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
Инструкция также предусматривает, что при первичном отнесении культового здания к уязвимым в террористическом отношении, его руководитель принимает меры к разработке паспорта антитеррористической защищенности культового здания в течение 45 дней после получения соответствующего уведомления о включении культового здания в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении.
При этом паспорт является документом, содержащим информацию с ограниченным доступом и при его разработке необходимо соблюдать требованиями законодательства, предъявляемыми к информации с ограниченным доступом.
Паспорт подлежит корректировке в случае изменения:
- прав собственности;
- руководителя религиозного объединения, их филиалов и представительств, или использующих культовые здания (сооружения) на ином законном основании;
- наименования культового здания;
- основного предназначения культового здания;
- общей площади и периметра культового здания, застройки прилегающей территории или после завершения капитального ремонта, реконструкции здания и инженерных систем, если были произведены изменения в конструкции.
Изменения вносятся в течение 20 рабочих дней после возникновения оснований для корректировки.
Паспорт подлежит полной замене:
- не реже одного раза в 5 лет;
- в случае внесения корректив в более чем половину пунктов текста паспорта.
Согласно инструкции, культовые здания оснащаются системой оповещения и системой видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения устанавливается в целях ведения наблюдения за обстановкой в культовом здании и на его территории, а также визуального подтверждения факта несанкционированного проникновения, оценки ситуации и фиксирования действий нарушителей.
В документе подробно прописан алгоритм действий священнослужителей и персонала при возникновении угрозы совершения акта терроризма в здании и на прилегающей к нему территории, а также при обнаружении подозрительного предмета, поступления угрозы по телефону или в письменном виде, а также при вооруженном нападении и захвате заложников, при стрелье или взрыве, атаке террористов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 апреля.