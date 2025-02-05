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Право

МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 11:36 Фото: Zakon.kz
Приказом МВД РК от 24 января 2025 года внесены изменения в Инструкцию по организации деятельности подразделений следствия, дознания и военно-следственных органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, инструкция изложена в новой редакции.

Так, говорится, что подразделения следствия и дознания осуществляют функции уголовного преследования в пределах своей компетенции.

Процессуальный и ведомственный контроль следственного аппарата и дознания осуществляет:

  • в центральном аппарате полиции – заместитель министра внутренних дел, курирующий следствие, начальник СД МВД и его заместители, начальники управлений СД МВД и их заместители, начальники отделов;
  • в департаментах полиции городов республиканского значения, областей, столицы и на транспорте (ДП), городских и районных управлениях (отделах), линейных отделах внутренних дел (горрайлинорганы) – заместитель начальника ДП, курирующий следствие, начальник следственного управления и управления дознания, его заместители, начальники отделов.

Основными задачами процессуального контроля являются:

  • обеспечение соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства;
  • повышение качества досудебного расследования, оказание методической и практической помощи в расследовании правонарушений;
  • выявление негативных тенденций в следственной практике и принятие своевременных форм и методов организации досудебного расследования;
  • организация взаимодействия следственных подразделений и других служб органов внутренних дел, в том числе с другими государственными органами и иными организациями при осуществлении досудебного расследования.

Основными формами и методами процессуального контроля являются:

  • изучение находящихся в производстве следователей и дознавателей уголовных дел, дача по ним указаний о проведении следственных и иных процессуальных действий, принятии процессуальных решений;
  • внесение ходатайства прокурору об отмене необоснованных постановлений следователей, органа дознания;
  • мониторинг суточных оперативных сводок;
  • постановка уголовных дел на контроль;
  • подготовка методических рекомендаций, информационно-аналитических обзоров, справок и обобщений, мероприятий по повышению квалификации следователей и дознавателей;
  • проведение в пределах компетенции служебных расследований;
  • рассмотрение в пределах компетенции обращений граждан и юридических лиц;
  • рассмотрение в пределах компетенции актов реагирования, вынесенных прокурором или судом;
  • проведение в подразделениях СД проверок по вопросам осуществления производства по уголовным делам;
  • рассмотрение на оперативных совещаниях (совещаниях) хода и результатов досудебного расследования, рассмотрения заявлений или сообщений о правонарушениях по уголовным делам.

Основными направлениями работы подразделений следствия и дознания являются:

  • пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие и расследование уголовных дел, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших;
  • соблюдение конституционных прав и свобод участников уголовного процесса;
  • соблюдение учетно-регистрационной дисциплины;
  • соблюдение процессуальных сроков досудебного расследования и содержания лиц под стражей;
  • обеспечение качества досудебного расследования, в том числе. при прерывании срока расследования и прекращении уголовного дела;
  • своевременность и полнота принятых мер при обеспечении возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением;
  • направление уголовных дел в суд в порядке ускоренного досудебного производства;
  • обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан в ходе расследования уголовного дела;
  • выявление и обеспечение устранения обстоятельств, способствующих совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

В случае необходимости с учетом оперативной обстановки и штатных возможностей следователи и штатные дознаватели закрепляются за отдельными участками (зонами) или специализируются на расследовании отдельных видов уголовных правонарушений.

При этом говорится, что не допускается привлекать следователей и штатных дознавателей к выполнению задач, не связанных с расследованием уголовных дел.

Следователям и штатным дознавателям при исполнении ими служебных обязанностей разрешено ношение гражданской одежды.

Инструкция также предусматривает:

  1. Организацию работы следственного департамента.
  2. Организацию работы следственного управления ДП городов республиканского значения, областей, столицы и на транспорте.
  3. Организацию работы следственных подразделений в горрайлинорганах.
  4. Организацию работы следственных подразделений в районных управлениях (отделах), линейных и городских отделах внутренних дел и т.д.  

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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