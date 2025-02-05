МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания

Приказом МВД РК от 24 января 2025 года внесены изменения в Инструкцию по организации деятельности подразделений следствия, дознания и военно-следственных органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, инструкция изложена в новой редакции.

Так, говорится, что подразделения следствия и дознания осуществляют функции уголовного преследования в пределах своей компетенции.

Процессуальный и ведомственный контроль следственного аппарата и дознания осуществляет:

в центральном аппарате полиции – заместитель министра внутренних дел, курирующий следствие, начальник СД МВД и его заместители, начальники управлений СД МВД и их заместители, начальники отделов;

в департаментах полиции городов республиканского значения, областей, столицы и на транспорте (ДП), городских и районных управлениях (отделах), линейных отделах внутренних дел (горрайлинорганы) – заместитель начальника ДП, курирующий следствие, начальник следственного управления и управления дознания, его заместители, начальники отделов.

Основными задачами процессуального контроля являются:

обеспечение соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства;

повышение качества досудебного расследования, оказание методической и практической помощи в расследовании правонарушений;

выявление негативных тенденций в следственной практике и принятие своевременных форм и методов организации досудебного расследования;

организация взаимодействия следственных подразделений и других служб органов внутренних дел, в том числе с другими государственными органами и иными организациями при осуществлении досудебного расследования.

Основными формами и методами процессуального контроля являются:

изучение находящихся в производстве следователей и дознавателей уголовных дел, дача по ним указаний о проведении следственных и иных процессуальных действий, принятии процессуальных решений;

внесение ходатайства прокурору об отмене необоснованных постановлений следователей, органа дознания;

мониторинг суточных оперативных сводок;

постановка уголовных дел на контроль;

подготовка методических рекомендаций, информационно-аналитических обзоров, справок и обобщений, мероприятий по повышению квалификации следователей и дознавателей;

проведение в пределах компетенции служебных расследований;

рассмотрение в пределах компетенции обращений граждан и юридических лиц;

рассмотрение в пределах компетенции актов реагирования, вынесенных прокурором или судом;

проведение в подразделениях СД проверок по вопросам осуществления производства по уголовным делам;

рассмотрение на оперативных совещаниях (совещаниях) хода и результатов досудебного расследования, рассмотрения заявлений или сообщений о правонарушениях по уголовным делам.

Основными направлениями работы подразделений следствия и дознания являются:

пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие и расследование уголовных дел, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших;

соблюдение конституционных прав и свобод участников уголовного процесса;

соблюдение учетно-регистрационной дисциплины;

соблюдение процессуальных сроков досудебного расследования и содержания лиц под стражей;

обеспечение качества досудебного расследования, в том числе. при прерывании срока расследования и прекращении уголовного дела;

своевременность и полнота принятых мер при обеспечении возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением;

направление уголовных дел в суд в порядке ускоренного досудебного производства;

обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан в ходе расследования уголовного дела;

выявление и обеспечение устранения обстоятельств, способствующих совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

В случае необходимости с учетом оперативной обстановки и штатных возможностей следователи и штатные дознаватели закрепляются за отдельными участками (зонами) или специализируются на расследовании отдельных видов уголовных правонарушений.

При этом говорится, что не допускается привлекать следователей и штатных дознавателей к выполнению задач, не связанных с расследованием уголовных дел.

Следователям и штатным дознавателям при исполнении ими служебных обязанностей разрешено ношение гражданской одежды.

Инструкция также предусматривает:

Организацию работы следственного департамента. Организацию работы следственного управления ДП городов республиканского значения, областей, столицы и на транспорте. Организацию работы следственных подразделений в горрайлинорганах. Организацию работы следственных подразделений в районных управлениях (отделах), линейных и городских отделах внутренних дел и т.д.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.