МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания
В частности, инструкция изложена в новой редакции.
Так, говорится, что подразделения следствия и дознания осуществляют функции уголовного преследования в пределах своей компетенции.
Процессуальный и ведомственный контроль следственного аппарата и дознания осуществляет:
- в центральном аппарате полиции – заместитель министра внутренних дел, курирующий следствие, начальник СД МВД и его заместители, начальники управлений СД МВД и их заместители, начальники отделов;
- в департаментах полиции городов республиканского значения, областей, столицы и на транспорте (ДП), городских и районных управлениях (отделах), линейных отделах внутренних дел (горрайлинорганы) – заместитель начальника ДП, курирующий следствие, начальник следственного управления и управления дознания, его заместители, начальники отделов.
Основными задачами процессуального контроля являются:
- обеспечение соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства;
- повышение качества досудебного расследования, оказание методической и практической помощи в расследовании правонарушений;
- выявление негативных тенденций в следственной практике и принятие своевременных форм и методов организации досудебного расследования;
- организация взаимодействия следственных подразделений и других служб органов внутренних дел, в том числе с другими государственными органами и иными организациями при осуществлении досудебного расследования.
Основными формами и методами процессуального контроля являются:
- изучение находящихся в производстве следователей и дознавателей уголовных дел, дача по ним указаний о проведении следственных и иных процессуальных действий, принятии процессуальных решений;
- внесение ходатайства прокурору об отмене необоснованных постановлений следователей, органа дознания;
- мониторинг суточных оперативных сводок;
- постановка уголовных дел на контроль;
- подготовка методических рекомендаций, информационно-аналитических обзоров, справок и обобщений, мероприятий по повышению квалификации следователей и дознавателей;
- проведение в пределах компетенции служебных расследований;
- рассмотрение в пределах компетенции обращений граждан и юридических лиц;
- рассмотрение в пределах компетенции актов реагирования, вынесенных прокурором или судом;
- проведение в подразделениях СД проверок по вопросам осуществления производства по уголовным делам;
- рассмотрение на оперативных совещаниях (совещаниях) хода и результатов досудебного расследования, рассмотрения заявлений или сообщений о правонарушениях по уголовным делам.
Основными направлениями работы подразделений следствия и дознания являются:
- пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие и расследование уголовных дел, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших;
- соблюдение конституционных прав и свобод участников уголовного процесса;
- соблюдение учетно-регистрационной дисциплины;
- соблюдение процессуальных сроков досудебного расследования и содержания лиц под стражей;
- обеспечение качества досудебного расследования, в том числе. при прерывании срока расследования и прекращении уголовного дела;
- своевременность и полнота принятых мер при обеспечении возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением;
- направление уголовных дел в суд в порядке ускоренного досудебного производства;
- обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан в ходе расследования уголовного дела;
- выявление и обеспечение устранения обстоятельств, способствующих совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.
В случае необходимости с учетом оперативной обстановки и штатных возможностей следователи и штатные дознаватели закрепляются за отдельными участками (зонами) или специализируются на расследовании отдельных видов уголовных правонарушений.
При этом говорится, что не допускается привлекать следователей и штатных дознавателей к выполнению задач, не связанных с расследованием уголовных дел.
Следователям и штатным дознавателям при исполнении ими служебных обязанностей разрешено ношение гражданской одежды.
Инструкция также предусматривает:
- Организацию работы следственного департамента.
- Организацию работы следственного управления ДП городов республиканского значения, областей, столицы и на транспорте.
- Организацию работы следственных подразделений в горрайлинорганах.
- Организацию работы следственных подразделений в районных управлениях (отделах), линейных и городских отделах внутренних дел и т.д.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.