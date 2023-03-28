Крупная нарколаборатория ликвидирована в Алматы

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В нижней части Алматы полицейские ликвидировали нарколабораторию. При обыске изъяты несколько больших пакетов с готовой продукцией. Об этом корреспонденту Zakon.kz 28 марта 2023 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции.

Крупная нарколаборатория функционировала в стенах частного дома по ул. Харьковская в Турксибском районе.

"44-летний хозяин дома не ожидал такого количества "гостей". В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости, колбы с жидкостями и другая атрибутика, использованная при производстве синтетических наркотиков". Пресс-служба ДП Алматы Фото: скриншот видео В общей сложности, по данным ведомства, в нарколаборатории полицейские изъяли несколько больших пакетов с готовой продукцией. "Все, что было найдено в подвале: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование". Пресс-служба ДП Алматы

14 марта 2023 года стало известно, что масштабную спецоперацию провели сотрудники Департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана. Новость по теме Иностранцы планировали запустить в Казахстане 8 нарколабораторий Полицейскими была пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство и сбыт синтетических наркотиков в нашей стране.

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