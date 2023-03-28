Наставник сборной Казахстана по футболу направил послание болельщикам

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев обратился к фанатам после исторической победы над чемпионами Европы, командой Дании, в рамках второго тура отборочного раунда Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Сенсационная победа была одержана 26 марта на "Астана Арене", где казахстанский коллектив достиг успеха со счетом 3:2. При этом команда Магомеда Адиева проигрывала по ходу встречи 0:2. И с 70-й минуты матча полностью перевернула ход противостояния с датчанами в свою пользу.

"Его величество результат. Насколько все-таки зависим тренер от результата. Настолько, насколько он верит в себя и верят в него. Кто-то верит, что у тренера ничего не получится, кто-то, наоборот, верит в тренера и готов идти дорогой, по которой многие ходили. Надо быть благодарным всем, одним – за то, что заставляют идти, другим – за то, что идут. Эта победа – заслуга всех казахстанцев, и я благодарен каждому за веру в команду". Магомед Адиев, гл. тренер сборной РК

Три мяча, забитые казахстанской дружиной во втором тайме противостояния с Данией, принесли неожиданную и волевую победу хозяевам поля. Сначала пенальти реализовал Бахтиер Зайнутдинов, затем Асхат Тагыберген сравнял результат, а удар головой Абата Айымбетова принес историческую победу нашим футболистам.

"Отдельное спасибо нашим игрокам. Они сражались до конца и продемонстрировали настоящий характер. Я рад, что мы смогли подарить вам радость и эмоции, которые запомнятся надолго и станут частью большой истории, я уверен. Теперь уже этот матч позади. А самая главная игра всегда следующая. Шаг за шагом мы продолжим решать поставленные задачи и идти к намеченным целям. Рахмет. Алға, Қазақстан". Магомед Адиев

Тем временем Магомед Адиев в одном из своих интервью отметил, что его подопечные получат денежную премию за победу над Данией.







Следующие матчи сборная Казахстана проведет уже летом. Первый из них пройдет 16 июня, на выезде сыграет с Сан-Марино. А 19 июня в гостях встречается с командой Северной Ирландии.