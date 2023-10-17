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Тренер сборной Финляндии: Казахстан всем спутал карты

Тренер сборной Финляндии высказался о предстоящем матче с командой Казахстана Фото: kazfootball.kz
Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва высказался о предстоящем ответственном поединке с командой Казахстана в рамках восьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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59-летний финский специалист рассказал, что подопечные его казахстанского коллеги Магомеда Адиева будут "крепким орешком" для каждого соперника. Об этом он предупреждал еще на старте квалификационного этапа Евро-2023.

"Я сам после жеребьевки сказал, что Казахстан может стать той командой, которая спутает всем карты и всю ситуацию в подгруппе. Им это действительно удалось, и они до сих пор борются за выход в финальную часть Евро-2024. На данный момент мы отошли от гостевого поражения в Словении и готовы решительно показать свой лучший футбол перед родными болельщиками". Маркку Канерва, главный тренер сборной Финляндии

Наставник казахстанской сборной Магомед Адиев тоже не поскупился на комплименты в адрес финской команды и настраивает своих футболистов на положительный результат в Хельсинки.


Отборочный матч чемпионата Европы-2024 между Финляндией и Казахстаном пройдет 17 сентября на Олимпийском стадионе в Хельсинки, начало в 22:00 по времени Астаны.

Сейчас оба коллектива имеют в запасе по 12 очков. Финляндия расположилась на третьей позиции в турнирной таблице группы Н, наши футболисты находятся одной строкой ниже. Казахстанцы уступают финнам по дополнительным показателям.

Ранее Магомед Адиев высказался о предстоящем матче с Финляндией.

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