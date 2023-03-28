Мошенники заманивают казахстанцев бесплатным интернет-трафиком

В WhatsApp казахстанцы активно распространяют ссылку на сайт, где якобы можно получить 50 Гб бесплатного интернет-трафика в честь месяца Рамадан, сообщает Zakon.kz.

Как заявлено на сайте Stopfake.kz, рассылка о бесплатном интернет-трафике выглядит подозрительно.

Фото: Stopfake.kz

В ней не указано, кто именно предлагает бесплатный интернет-трафик и жители каких стран могут его получить.

Кроме того, при переходе по указанной ссылке пользователи попадают на сайт с опросом: он в точности повторяет фишинговые сайты.

Стоит отметить, что в 2022 году 50 Гб трафика уже предлагали получить от имени FIFA. Эта рассылка тоже оказалась фейком. Прикрепленная к сообщению ссылка также вела на фишинговый сайт.

Фишинг — это вид онлайн-мошенничества, при котором злоумышленники обманным путем получают персональные данные, такие как платежная информация, логины и пароли от приватных аккаунтов, приложений банков и прочее.

6 марта стало известно, что мошенники разместили SIM-box оборудование на балконе в Алматы.