Резервуары с химическими реагентами горели в Жанаозене

27 марта на территории нефтесервисной компании произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

27 марта в Жанаозене на территории нефтесервисной компании, оказывающий услуги по капитальному ремонту скважин, загорелись 11 резервуаров с химическими реагентами. Общая площадь пожара составила 120 кв. м.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, ЧП могло привести к образованию взрывоопасных газообразных продуктов сгорания.

Всего на ликвидацию пожара были задействованы 17 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения, а также 2 единицы техники и 8 работников негосударственных противопожарных служб "Семсер-Өрт сөндіруші и "Өрт сөндіру қызметі- М".

При тушении возгорания проводилось одновременное охлаждение конструкций химических реагентов.

Пожар ликвидировали, его причина устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее школьник спас двухлетнюю сестру из горящего дома в Караганде.