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Астанчанина подозревают в организации убийства родственницы за 10 млн тенге

деньги Фото: polisia.kz
Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны проведены оперативные мероприятия в отношении ранее судимого жителя столицы, который в интересах третьего лица организовал убийство 57-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП города, организатор через своего знакомого заключил сделку с "исполнителем" и отдал ему 1 млн тенге предоплаты, из обусловленных 10 млн тенге, а также передал сотовый телефон с фотографией и другими данными предполагаемой жертвы.

"В тот же день сотрудниками УБОП наемный убийца был установлен. Вещественные доказательства изъяты. С целью задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудниками полиции проведена оперативная комбинация с имитацией убийства", - говорится в сообщении.

Все подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.


задержание подозреваемого

Фото: polisia.kz

Установлено, что организатором убийства является родственник потерпевшей, которому в феврале 2023 года последняя передала на хранение 500 тыс. долларов США, что и послужило мотивом преступления

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Актау отца подозревают в убийстве троих собственных детей.

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