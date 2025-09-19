#АЭС в Казахстане
Общество

Астанчанин лишился более полумиллиона тенге после знакомства в интернете

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 16:00 Фото: Zakon.kz
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) Астаны задержана женщина по подозрению в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 19 сентября 2025 года, поделились в пресс-службе столичной полиции:

"По предварительным данным, 44-летний мужчина познакомился с подозреваемой через сайт знакомств и пришел к ней домой. В комнате он начал трогать ее за интимные места. На этом фоне женщина пригрозила, что обратится в полицию с заявлением об изнасиловании и потребовала 400 тыс. тенге. Опасаясь оговора, потерпевший передал требуемую сумму".

Однако, как отметили стражи порядка, подозреваемая заявила, что этого недостаточно, и выдвинула новые требования: еще 250 тыс. тенге.

"Мужчина занял у знакомого 150 тыс. и передал их наличными. На этом женщина не остановилась и назначила срок для передачи дополнительных 200 тыс."Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 194 "Вымогательство" УК РК.

"Полиция призывает граждан быть бдительными при знакомствах через интернет. Не вступайте в сомнительные ситуации, которые могут быть использованы против вас. В случае угроз и вымогательства незамедлительно обращайтесь в полицию".Пресс-служба ДП Астаны

В апреле 2025 года полиция обратилась к алматинцам по поводу сайтов знакомств. Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
