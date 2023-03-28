В Алматы на проезжей части вспыхнул КАМАЗ
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Пожар произошел около 17:11 по улице Тимирязева. Уже через 4 минуты на месте были пожарные расчеты с ПЧ-1, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы города, по прибытии обнаружено, что горел моторный отсек автомашины марки КАМАЗ на предварительной площади 1,5 кв. м.
"К счастью, загорание ликвидировано до прибытия, пожарные ввели пожарные стволы на охлаждение конструкций", – рассказали в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет.
В начале января в Астане на проезжей части в районе Есиль на пересечении улиц Туркестан и Сарайшык сгорел автомобиль.
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