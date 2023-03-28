В Алматы на проезжей части вспыхнул КАМАЗ

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Пожар произошел около 17:11 по улице Тимирязева. Уже через 4 минуты на месте были пожарные расчеты с ПЧ-1, сообщает Zakon.kz.

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