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Происшествия

Склады с товаром вспыхнули в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 21:26 Фото: Zakon.kz
В Алматы по улице Кожедуба разгорелся пожар на складах. На место выехали пожарные, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, автоцистерна подключена к пожарному гидранту на расстоянии 60 м.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Обеспечена бесперебойная подача воды. Горят товарно-материальные ценности внутри гаража. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что двухэтажный коттедж сгорел дотла в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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