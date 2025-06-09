Склады с товаром вспыхнули в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы по улице Кожедуба разгорелся пожар на складах. На место выехали пожарные, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, автоцистерна подключена к пожарному гидранту на расстоянии 60 м. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz "Обеспечена бесперебойная подача воды. Горят товарно-материальные ценности внутри гаража. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. Фото: Zakon.kz Ранее сообщалось, что двухэтажный коттедж сгорел дотла в Алматы.

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