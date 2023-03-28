Уволен завотделом социально-экономического мониторинга Администрации президента
Такиев родился в 1978 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", а также Гуманитарный университет им. Д. Кунаева по специальности "Юриспруденция" и Международный университет бизнеса - "Магистр делового администрирования".
Он работал начальником управления Налогового комитета МФ РК, директором департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики, директором Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и вице-министром национальной экономики.
Заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК Такиев трудился с сентября 2020 года.