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Законодательство РК

Уволен завотделом социально-экономического мониторинга Администрации президента

снятие с должности Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Мади Такиева, сообщает Zakon.kz.

Такиев родился в 1978 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", а также Гуманитарный университет им. Д. Кунаева по специальности "Юриспруденция" и Международный университет бизнеса - "Магистр делового администрирования".

Он работал начальником управления Налогового комитета МФ РК, директором департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики, директором Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и вице-министром национальной экономики.

Заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК Такиев трудился с сентября 2020 года.

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