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В Алматы на день изменят маршруты автобусов

маршрут Фото: Zakon.kz
В связи с проведением чемпионата по легкой атлетике 29 марта внесены временные изменения в схемы ряда маршрутных автобусов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Управление городской мобильности города, изменения коснутся следующих маршрутов:

  • №105 – В южном направлении – ул. Момышулы – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот направо на улицу, расположенную параллельно ул. Момышулы – разворот после посещения ОП "ЖК Атлетическая деревня" (восток) – ул. Аднан Мендереса – ул. Момышулы – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №19 – В Западном направлении – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот налево на улицу, расположенную параллельно ул. Момышулы – движение в сторону КП "Нуркент" – далее по схеме, в обратном направлении – без изменении;
  • №201 – В южном направлении – ул. Момышулы – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот налево на улицу, расположенную параллельно ул. Момышулы – движение в сторону ОП "Школа-гимназия №209" – далее по схеме, в обратном направлении – без изменении.

Ранее алматинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах.

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