В Алматы на день изменят маршруты автобусов

Фото: Zakon.kz

В связи с проведением чемпионата по легкой атлетике 29 марта внесены временные изменения в схемы ряда маршрутных автобусов, сообщает Zakon.kz.

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