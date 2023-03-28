Об угрозе схода лавин в горах предупредили алматинцев
Фото: pixabay
На основании штормового предупреждения № 11 о лавинной опасности ДЧС информирует, что в период 29-31 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.
В этой связи представители ведомства порекомендовали воздержаться от похода в горы.
Туристов, оказавшихся в горах, призвали соблюдать меры безопасности.
"Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")".ДЧС Алматы
Ранее жители Алматинской области, отрезанные после лавины, отказались от эвакуации.
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