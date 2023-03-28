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Законодательство РК

Об угрозе схода лавин в горах предупредили алматинцев

Горы Фото: pixabay
На основании штормового предупреждения № 11 о лавинной опасности ДЧС информирует, что в период 29-31 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

В этой связи представители ведомства порекомендовали воздержаться от похода в горы.

Туристов, оказавшихся в горах, призвали соблюдать меры безопасности.

"Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")".ДЧС Алматы

Ранее жители Алматинской области, отрезанные после лавины, отказались от эвакуации.

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