Об угрозе схода лавин в горах предупредили алматинцев

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На основании штормового предупреждения № 11 о лавинной опасности ДЧС информирует, что в период 29-31 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

В этой связи представители ведомства порекомендовали воздержаться от похода в горы. Туристов, оказавшихся в горах, призвали соблюдать меры безопасности. "Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")". ДЧС Алматы Ранее жители Алматинской области, отрезанные после лавины, отказались от эвакуации. Читайте также В Алматы в результате аварии с участием мини-крана серьезно пострадал водитель

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