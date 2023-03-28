Во Франции из-за устроенных беспорядков распускают экодвижение

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о начале процедуры роспуска экологического Soulevements de la Terre ("Восстания земли"), сообщает Zakon.kz.

По его словам, причиной стали устроенные активистами беспорядки, в ходе которых пострадали около 200 человек, в том числе были ранены 47 жандармов.

"Повторяющиеся акты насилия, нападения на силы правопорядка, призывы к восстанию… Soulevements de la Terre продемонстрировали в Сент-Солине угрозу, которую они представляют. Беря на себя ответственность, я запускаю процедуру роспуска этой группировки", – заявил министр в Twitter.

В минувшую субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере 4 автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты.