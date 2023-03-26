Около 200 демонстрантов и 37 полицейских получили ранения во французском Сент-Солине

Во Франции опять неспокойно. В ходе очередных протестов пострадали не менее 200 человек, сообщает Zakon.kz.

Эти 200 человек, по информации телеканала BFMTV, получили ранения во время столкновений с сотрудниками полиции в Сент-Солине на западе Франции. Также в ходе беспорядков были ранены более 37 полицейских.

Как сообщали ранее, митингующие выступали против строительства оросительных бассейнов в районе коммуны Сен-Солин. А дальше демонстрация переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Между тем митингующие забрасывали полицейских петардами и грязью. В ходе столкновений несколько полицейских автомобилей, стоящих по периметру поля, подожгли при помощи бутылок с горючей смесью.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 24 марта в городах Франции прошли самые ожесточенные протесты против пенсионной реформы. 150 полицейских пострадали во время этих протестов.



