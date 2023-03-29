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В Алматы в результате аварии с участием мини-крана серьезно пострадал водитель

авто Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пересечении Восточной объездной дороги и улицы Оренбургская, сообщает Zakon.kz.

Мини-кран Hyundai с люлькой двигался в северном направлении по Восточной объездной.

ДТП

Фото: Zakon.kz

За ним на высокой скорости летел автомобиль марки Toyota Camry.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Не доезжая улицы Оренбургская, водитель Toyota Camry не справился с управлением и на полном ходу влетел в мини-кран.

ДТП

Фото: Zakon.kz

От удара Toyota Camry откинуло в сторону, где по счастливой случайности он не задел проезжающие рядом машины.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП сильно пострадал водитель Toyota Camry. Его госпитализировали.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Елена Беляева
Алматы
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