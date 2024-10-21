Два друга в Алматы серьезно пострадали в аварии с участием эвакуатора

22 октября в Алматы по улице Саина, не доезжая улицы Рыскулова, произошла авария, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал хозяин автомобиля Audi А3, у него сломалась машина. Вместе с другом они тащили ее на буксире.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент в автомобиле заклинило колесо. Тогда он попросил другого друга, чтобы он подъехал на эвакуаторе.

Фото: Zakon.kz

Когда на место приехал эвакуатор и друзья стали подготавливать ауди, чтобы ее забрать, на полном ходу в ауди влетел Mercedes-Benz C-Класс.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что и Audi, и "Газель" протащило несколько метров вперед.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

У Audi оторвало заднее колесо.

Фото: Zakon.kz

В результате серьезно пострадали водитель эвакуатора и водитель Audi.

Фото: Zakon.kz

По словам водителя Mercedes, он ехал по крайней левой полосе. Сзади якобы кто-то подал сигнал фарами, чтобы ему уступили дорогу. Тогда мужчина решил перестроиться на среднюю полосу, чтобы пропустить ехавший следом автомобиль.