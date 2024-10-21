Два друга в Алматы серьезно пострадали в аварии с участием эвакуатора
Как рассказал хозяин автомобиля Audi А3, у него сломалась машина. Вместе с другом они тащили ее на буксире.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент в автомобиле заклинило колесо. Тогда он попросил другого друга, чтобы он подъехал на эвакуаторе.
Фото: Zakon.kz
Когда на место приехал эвакуатор и друзья стали подготавливать ауди, чтобы ее забрать, на полном ходу в ауди влетел Mercedes-Benz C-Класс.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что и Audi, и "Газель" протащило несколько метров вперед.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
У Audi оторвало заднее колесо.
Фото: Zakon.kz
В результате серьезно пострадали водитель эвакуатора и водитель Audi.
Фото: Zakon.kz
По словам водителя Mercedes, он ехал по крайней левой полосе. Сзади якобы кто-то подал сигнал фарами, чтобы ему уступили дорогу. Тогда мужчина решил перестроиться на среднюю полосу, чтобы пропустить ехавший следом автомобиль.
Фото: Zakon.kz
Audi и эвакуатор на средней полосе он заметил в последний момент и уже не смог уйти от столкновения.
Фото: Zakon.kz
На месте работают дорожные полицейские, которым предстоит выяснить все детали ДТП.
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