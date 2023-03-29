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Как сохранить красоту и здоровье волос

советы, врач Фото: pixabay
Врач-дерматолог Татьяна Егорова дала несколько советов по уходу за волосами, сообщает Zakon.kz.

Дерматолог порекомендовала обзавестись наволочкой на подушку из натуральных материалов, так как они предотвращают образование статического электричества, которое повреждает клетки волос.

Тем, у кого волосы за ночь сильно путаются, трихолог посоветовала заплетать их в нетугую косу.

"Это позволит удержать пряди вместе и предупредит спутывание - оно происходит, когда расслаивается кутикула, она же верхний слой волос, волоски начинают цепляться друг за друга, путаются еще сильнее, теряют блеск и начинают ломаться", - цитирует aif.ru врача.

По ее словам, это может привести к появлению секущихся кончиков.

Постоянные проблемы с волосами, по мнению эксперта, могут говорить о дефиците питательных веществ и микроэлементов, показатели которых легко проверить, сдав необходимые анализы.

Ранее врач предупредил об опасности препаратов для улучшения иммунитета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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