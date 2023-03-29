Как сохранить красоту и здоровье волос
Дерматолог порекомендовала обзавестись наволочкой на подушку из натуральных материалов, так как они предотвращают образование статического электричества, которое повреждает клетки волос.
Тем, у кого волосы за ночь сильно путаются, трихолог посоветовала заплетать их в нетугую косу.
"Это позволит удержать пряди вместе и предупредит спутывание - оно происходит, когда расслаивается кутикула, она же верхний слой волос, волоски начинают цепляться друг за друга, путаются еще сильнее, теряют блеск и начинают ломаться", - цитирует aif.ru врача.
По ее словам, это может привести к появлению секущихся кончиков.
Постоянные проблемы с волосами, по мнению эксперта, могут говорить о дефиците питательных веществ и микроэлементов, показатели которых легко проверить, сдав необходимые анализы.
Ранее врач предупредил об опасности препаратов для улучшения иммунитета.
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