Врач предупредил об опасности препаратов для улучшения иммунитета
Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал людей отказаться от БАДов-иммуностимуляторов и препаратов на травах, особенно внутривенно, сообщает Zakon.kz.
По зарубежным данным, отметил специалист в Telegram, 10% всех госпитализаций в Европе происходит из-за неправильного применения лекарственных препаратов.
Мясников напомнил, что 20% летальных случаев токсического поражения печени происходит в результате применения непроверенных "натуральных" препаратов. Кроме того, при введении инъекций повышается риск занесения различных инфекций, в том числе ВИЧ и гепатитов В и С.
Кроме того, доктор негативно высказался о различных экзотических диетах и голодании.
"Люди, не ищите на свою голову неприятностей! Их и так много", – заключил врач.
Ранее диетолог назвала каши, от которых уменьшается живот.
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