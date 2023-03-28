Врач предупредил об опасности препаратов для улучшения иммунитета

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал людей отказаться от БАДов-иммуностимуляторов и препаратов на травах, особенно внутривенно, сообщает Zakon.kz.

По зарубежным данным, отметил специалист в Telegram, 10% всех госпитализаций в Европе происходит из-за неправильного применения лекарственных препаратов.



Мясников напомнил, что 20% летальных случаев токсического поражения печени происходит в результате применения непроверенных "натуральных" препаратов. Кроме того, при введении инъекций повышается риск занесения различных инфекций, в том числе ВИЧ и гепатитов В и С.

Кроме того, доктор негативно высказался о различных экзотических диетах и голодании.

"Люди, не ищите на свою голову неприятностей! Их и так много", – заключил врач.

Ранее диетолог назвала каши, от которых уменьшается живот.