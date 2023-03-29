Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Парад планет: как казахстанцам успеть посмотреть

Парад планет: как казахстанцам успеть посмотреть Фото: pixabay
Астрономы сообщили, что в течение нескольких дней в конце марта 2023 г. с Земли можно будет наблюдать пять планет, которые появятся на земном горизонте почти одновременно, передает Zakon.kz

По информации Science Alert в целом Парад планет продлится с 25 по 30 марта. То есть планеты начали выходить на один уровень с 25 марта, однако максимальное их количество можно было увидеть только 28 числа — по сей день они еще не соберутся в одну дугу, а с 28 марта начинают расходиться.

Как сообщает издание, земная Луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта. Однако Юпитер может потеряться в солнечном свете после 28 числа, Сатурн будет виден с 28 марта.

Прежде всего, для созерцания нужно выбрать время, чистое небо и горизонт — облака в первую очередь закрывают весь обзор.

Вечером 28 марта после захода одновременно можно было наблюдать все пять планет в 50-градусном секторе неба.

Астрономически это была не четкая линия, где планеты выстраиваются друг над другом, однако в период созерцания они появляются над горизонтом как яркие точки, расположенные примерной дугой.

Наблюдать за ночным небом лучше за городом, вдали от яркого света. Увидеть планеты на западной части небосвода можно будет сразу после захода Солнца.

Самой яркой будет Венера, из-за ее блеска планету можно увидеть невооруженным глазом в первую очередь, поскольку это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Однако некоторые другие планеты, такие как Уран и Меркурий, труднее разглядеть.

Юпитер и Меркурий будут низко над горизонтом, кроме того после 28 марта Юпитер и Сатурн могут "выпасть" визуально для созерцателей с Земли. Зато Марс будет виден очень высоко в небе.

Вскоре после того, как Солнце опустится за горизонт, нужно будет смотреть на Запад. Низко над горизонтом за пропавшим Солнцем будут видны Юпитер и Меркурий рядом. Дуэт будет виден меньше часа после заката. После этого они уходят за горизонт и снова станут невидимы для созерцания с Земли.

После этого появится Венера — самая яркая звезда на западной части неба, под ней будет Юпитер. Уран будет виден в бинокле или «домашние» телескопы слева от Венеры и выше. Продолжительность созерцания этой троицы — около часа, и после этого они тоже пойдут за горизонт.

Читайте также

В апреле с неба начнут падать звезды - календарь астрономических событий

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления