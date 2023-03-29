Парад планет: как казахстанцам успеть посмотреть

Астрономы сообщили, что в течение нескольких дней в конце марта 2023 г. с Земли можно будет наблюдать пять планет, которые появятся на земном горизонте почти одновременно, передает Zakon.kz

По информации Science Alert в целом Парад планет продлится с 25 по 30 марта. То есть планеты начали выходить на один уровень с 25 марта, однако максимальное их количество можно было увидеть только 28 числа — по сей день они еще не соберутся в одну дугу, а с 28 марта начинают расходиться.

Как сообщает издание, земная Луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта. Однако Юпитер может потеряться в солнечном свете после 28 числа, Сатурн будет виден с 28 марта.

Прежде всего, для созерцания нужно выбрать время, чистое небо и горизонт — облака в первую очередь закрывают весь обзор.

Вечером 28 марта после захода одновременно можно было наблюдать все пять планет в 50-градусном секторе неба.

Астрономически это была не четкая линия, где планеты выстраиваются друг над другом, однако в период созерцания они появляются над горизонтом как яркие точки, расположенные примерной дугой.

Наблюдать за ночным небом лучше за городом, вдали от яркого света. Увидеть планеты на западной части небосвода можно будет сразу после захода Солнца.

Самой яркой будет Венера, из-за ее блеска планету можно увидеть невооруженным глазом в первую очередь, поскольку это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Однако некоторые другие планеты, такие как Уран и Меркурий, труднее разглядеть.

Юпитер и Меркурий будут низко над горизонтом, кроме того после 28 марта Юпитер и Сатурн могут "выпасть" визуально для созерцателей с Земли. Зато Марс будет виден очень высоко в небе.

Вскоре после того, как Солнце опустится за горизонт, нужно будет смотреть на Запад. Низко над горизонтом за пропавшим Солнцем будут видны Юпитер и Меркурий рядом. Дуэт будет виден меньше часа после заката. После этого они уходят за горизонт и снова станут невидимы для созерцания с Земли.

После этого появится Венера — самая яркая звезда на западной части неба, под ней будет Юпитер. Уран будет виден в бинокле или «домашние» телескопы слева от Венеры и выше. Продолжительность созерцания этой троицы — около часа, и после этого они тоже пойдут за горизонт.