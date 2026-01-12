Казахстанцы станут свидетелями редчайшего парада планет, который повторится лишь в 2038 году

В течение двух предстоящих недель на небе начнется парад планет. Смогут ли казахстанцы наблюдать за этим астрономическим событием и когда это произойдет, Zakon.kz узнал у казахстанского астронома.

Парад планет – астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается "на одной прямой" от Солнца с разбросом в 20-30°. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Как рассказала казахстанский астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, понятие "парад планет" не является научным и используется в астрономии только для его популяризации. Максимальное сближение небесных тел по эклиптической долготе называется соединением.

"Январский парад планет произойдет в дневное время. Начиная с 3 января 2026 года началось визуальное сближение планет Венеры и Марса с Солнцем. 7 января 2026 года эти планеты сошлись на небе в одну линию с Солнцем на расстояние около 1 градуса. В момент соединения обе планеты находились по другую сторону нашего светила. Теперь эти планеты начинают удаляться от Солнца. К 22 января к трем объектам – Солнцу, Венере и Марсу присоединится Меркурий – самая быстрая планета в нашей Солнечной системе. Они выстроятся в фигуру в виде ромба". Светлана Мошкина

Специалист добавила, то следующее подобное сближение трех планет с Солнцем произойдет в сентябре 2038 года.

Парад планет видимый из Франции. Фото: wikimedia/ZarlokX

Также астроном пояснила, возможно ли любоваться этим астрономическим событием и жителям каких регионов удастся увидеть космическое шоу.

"Парады планет доступны для наблюдения всем жителям Земли независимо от местонахождения. Но соединение Солнца и трех планет (Венера, Марс, Меркурий) с Земли наблюдать практически невозможно: планеты находятся в лучах Солнца, поэтому теряются в ярком свете светила. Это делает их невидимыми для невооруженного глаза", – сказала ученый.

По словам астронома, на вечернем небе в текущий момент можно наблюдать четыре планеты: Сатурн, Нептун, Уран и Юпитер, а после 22 января появится еще и Луна.

Юпитер, Меркурий и Венера вместе. Фото: wikimedia/Dhruv Patel

Но любителям космоса, живущим в крупных городах, из-за сильной засветки почти будет не видно Нептун и Уран.

В период с 18:00 до 21:00 (по времени Астаны), а именно после захода Солнца, одновременно на небе можно увидеть Сатурн и Юпитер. После Сатурн спускается к линии горизонта, а Юпитер украшает небо до самого рассвета.

Европейская южная обсерватория. Фото: ESO/Gerhard Hüdepohl

В 2025 году парад планет проходил также в январе – наблюдалось выравнивание 6 планет (Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). А в феврале 2025 года произошло полное выравнивание 7 планет: Венера, Марс, Меркурий, Сатурн, Нептун, Уран и Юпитер. Это редчайшее событие можно было наблюдать в вечернем небе.

28 февраля 2026 года через час после захода Солнца на небе будут наблюдаться сразу 6 планет: Венера, Меркурий, Сатурн, Нептун, Уран и Юпитер.

Материал по теме Названа дата в январе, когда человечество сможет полюбоваться полным парадом планет

При этом представитель астрофизического института отметила, что данное космическое событие не будет оказывать какое-либо влияние на самочувствие людей и животных.